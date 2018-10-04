Агроинвестор



Одной из проблем рынка органического продовольствия до недавнего времени было отсутствие законодательных норм производства. Без них говорить о рынке как таковом было затруднительно, так как зачастую позиционирующаяся как «био» продукция такой не являлась. В стремлении заработать больше — а как правило, organic-товары могут стоить в 1,5-2 раза дороже — некоторые производители обманывали потребителя, дискредитируя продукцию и добросовестные экохозяйства. В начале августа президент Владимир Путин подписал указ о принятии закона «Об органической продукции», который вступит в силу с 1 января 2020 года.