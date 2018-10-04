 Органику узаконили. Документ, регламентирующий производство органической продукции, вступит в силу с 2020 года — Агроинвестор
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Рынки
Органику узаконили. Документ, регламентирующий производство органической продукции, вступит в силу с 2020 года
Елена Максимова
Агроинвестор
4 октября 2018
Первые проекты по производству органической сельхозпродукции стали появляться в России еще в конце 1990-х. Однако до недавнего времени в стране отсутствовали внутренние стандарты биопроизводства. Это затрудняло развитие рынка, способствовало росту доли фальсификата и подрывало доверие потребителей ко всей отрасли. Принятие соответствующего закона открывает перед направлением новые возможности
журнал «Агроинвестор»
октябрь 2018
Мировой оборот экотоваров составляет $100 млрд. Доля России на мировом рынке всей органики крайне мала
Фото: Shutterstock


Одной из проблем рынка органического продовольствия до недавнего времени было отсутствие законодательных норм производства. Без них говорить о рынке как таковом было затруднительно, так как зачастую позиционирующаяся как «био» продукция такой не являлась. В стремлении заработать больше — а как правило, organic-товары могут стоить в 1,5-2 раза дороже — некоторые производители обманывали потребителя, дискредитируя продукцию и добросовестные экохозяйства. В начале августа президент Владимир Путин подписал указ о принятии закона «Об органической продукции», который вступит в силу с 1 января 2020 года.

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