К 1 октября 2016 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств России возросло за год на 4,5%, до 23,3 млн голов. Это чуть более чем на 1 млн голов больше, чем по состоянию на 1 октября 2015 года, сообщает информационно-аналитическое агентство «ИМИТ». В сельхозорганизациях численность животных за год возросла на 6,7% (на 1,2 млн голов) и достигла 19,4 млн голов. Прирост поголовья всех категорий хозяйств отмечается во всех федеральных округах страны, кроме Сибири, где отмечено понижение на 6,2% (или на 219,6 тыс. голов).

В январе-сентябре 2016 года объем производства свинины во всех категориях российских хозяйств составил 3,031 млн т в живом весе и 2,221 млн т в убойном весе, что на 10,9% (или на 218,6 тыс. т) опережает показатели января-сентября 2015 года. В сельхозорганизациях производство свинины за рассматриваемый период возросло на 14,2% (или на 233,2 тыс. т). В личных подсобных хозяйствах тенденция к падению производственных показателей продолжилась: за девять месяцев снижение составило 5,1% (или 17 тыс. т). В КФХ, напротив, свинина была произведена в количестве 28,5 тыс. тонн, что на 9,3% (или на 2,4 тыс. т) больше объемов соответствующего прошлогоднего периода.

К 7 ноября максимальная цена по России на живых свиней первой категории составила 121 руб. за кг, минимальная - 95 руб. за кг. Максимальная цена на полутуши первой категории достигла 184,8 руб. за кг, минимальная — 147,1 руб. за кг.

Согласно данным Росстата, потребление мяса в стране в 2015 году составляло 73 кг/чел., по подсчетам ИКАР - 71,8 кг/чел. Из этого количества 33% приходилось на свинину, ранее говорил эксперт ИКАР Даниил Хотько (см. статью «Россия садится на крупу и картофель. Покупатели все чаще экономят на продовольствии», журнал «Агроинвестор» за ноябрь 2016). Еще 20% в структуре потребления мяса приходилось на говядину, 45% — на птицу. По сравнению с 2013 годом доля свинины в общем объеме потребляемого мяса сократилась на 2%. Однако в ближайшее время она будет увеличиваться, полагает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Например, уже в этом году потребление свинины может прибавить 1,5 кг/чел.