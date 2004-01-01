За девять месяцев этого года поставлено за рубеж российских продовольственных товаров и сельхозсырья на сумму $10 млрд, что на 5% выше прошлогоднего уровня. Об этом заявил глава Минсельхоза России Александр Ткачев на заседании фракции «Единая Россия». Рост обеспечен за счет увеличения поставок пшеницы и подсолнечного масла, кроме того, в январе-сентябре на 60% вырос экспорт мясной продукции, превысив 150 тыс. т. По итогам 2016 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России составит $15 млрд, спрогнозировал Ткачев.

Импорт продовольственных товаров за девять месяцев 2016-го сократился на 10% и составил $15 млрд. Снижение произошло преимущественно за счет поставок мяса, которые сократились на 42%, а также мяса птицы (-27%), рыбы (-12%) и сыров (-33%). К концу года импорт должен достичь $20 млрд. «По нашим оценкам, сохранив уровень господдержки на текущем уровне, мы сможем сравнять объемы импорта и экспорта к 2020 году и довести его до $22 млрд», — приводит слова Ткачева пресс-служба Минсельхоза. Правда, чтобы сохранить уровень господдержки, в бюджете необходимо выделить на АПК дополнительно 30 млрд руб., напомнил министр, но добавил, что если будет выделено и 20 млрд руб., то «аграрии не будут в обиде», сообщает пресс-служба «Единой России».

В 2015 году экспорт продовольствия и сельхозпродукции из России составил около $16,2 млрд, снизившись за год на 14,8%. В этом году экспорт должен быть немного выше прошлогоднего показателя, спрогнозировал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, не согласившись с оценкой Минсельхоза в $15 млрд. «По нашей оценке, объем экспорта по итогам года будет $17 млрд. Импорт — $24 млрд», — сказал «Агроинвестору» Рылько.

По данным ФТС, в 2015 году из общего объема экспорта в стоимостном выражении более трети — $5,7 млрд — пришлось на злаки. В динамике наибольший рост внешних продаж — на 63,4% — показали овощи, корнеплоды и клубнеплоды, их продажи составили $402,5 млн. Вывоз бобовых показал рост в 53% и достиг $322,4 млн, продажи мяса и мясных субпродуктов выросли на 11,7%, до $117 млн. Импорт сельхозпродукции сократился на 33,7%, до $26,5 млрд, значительнее всего в прошлом году уменьшился ввоз подсолнечного, соевого и хлопкового масел — на 62,1%, до 3,3 тыс. т.