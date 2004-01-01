В октябре 2016 года Россия вывезла за рубеж 119 тыс. т подсолнечного масла без учета стран Таможенного союза. Таким образом за сентябрь-октябрь — первые два месяца сельхозгода для масличных культур — на экспорт отправлено 212 тыс. т, что является рекордным показателем за всю историю, сообщил «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.

Рост экспорта масла стал следствием роста как посевных площадей, так и урожайности семян подсолнечника в этом году. По данным Минсельхоза, посевные площади подсолнечника в России в 2016 году составили почти 7,5 млн га, что на 7% больше 2015-го. К 17 ноября агрокультура убрана на 88,5% посевных площадей, намолочено 10,5 млн т, что на 1,1 тыс. т больше, чем годом ранее. Урожайность составила 15,8 ц/га (в 2015-м — 14,7 ц/га). Кроме того, на динамику экспорта влияют привлекательные на внешнем рынке цены и растущий спрос. «В мире потребление растительных масел растет из года в год. При этом цены на подсолнечное масло сейчас ниже, чем, например, на соевое и рапсовое, поэтому подсолнечное масло сейчас в мире очень конкурентоспособное и спрос на него высокий», — поясняет Хотько.

Согласно прогнозу Oil World, по итогам сентября-декабря 2016-го отгрузки подсолнечного масла из основных стран-экспортеров (Украина, Россия и Аргентина) достигнут рекордных 2,33 млн т — на 0,31 млн т больше, чем за аналогичный период 2015-го. Основная доля этого объема придется на Украину — 1,65 млн т (в 2015-м — 1,46 млн т). Россия, по прогнозу аналитиков, за четыре месяца экспортирует 600 тыс. т подсолнечного масла (в 2015-м — 457 тыс. т), частично компенсируя спад внешних продаж Аргентины, который снизится до 80 тыс. т со 103 тыс. т в сентябре-декабре 2015-го.

Основным импортером российского подсолнечного масла является Турция, куда за сентябрь-октябрь 2016-го было вывезено 95 тыс. т — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте — Иран (20 тыс. т), с которым Россия в прошлом году активно начала развивать сотрудничество в этом сегменте, говорит Хотько. Кроме того, отгрузки совершались в Саудовскую Аравию, Пакистан, Узбекистан, Египет. Наращиваются поставки подсолнечного масла и в Китай, куда в сентябре-октябре было продано 9,5 тыс. т масла — в пять раз больше аналогичного периода 2015-го.

В октябре наблюдался крупный объем вывоза и самих семян подсолнечника — почти 16 тыс. т, что, как отмечают в аналитическом центре «СовЭкон», является самым высоким месячным показателем с июня 2012 года. Половина этого объема ушло в Турцию, вторым импортером российского подсолнечника, немного уступившим Турции, стала Франция. По итогам сентября-октября экспорт подсолнечника составил около 19 тыс. т против 3 тыс. т за два месяца 2015-го. В целом за сезон 2015/2016 объем экспорта семян подсолнечника из России, без учета отгрузок в страны Таможенного союза, составил 37,1 тыс. т (на 47% меньше, чем в сезоне 2014/2015).