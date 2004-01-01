Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о разработке реестра виноградников в России. Документ должен вступить в силу с 1 января 2017 года, после этого в четырехмесячный срок Минсельхоз и региональные власти должны утвердить регламент по ведению реестра виноградных насаждений. В Союзе виноградарей и виноделов России надеются, что реестр заработает раньше отведенного правительством времени.

Согласно постановлению, реестр будет являться «государственной информационной системой учета сведений о виноградных насаждениях, в том числе о месте нахождения, площади, правообладателях, количестве кустов винограда, плотности виноградников, об их состоянии, о сортовом составе, урожайности и объеме собранного винограда». Оператором реестра назначен Минсельхоз, вести реестр будут региональные власти. Каждому винограднику в реестре будет присвоен учетный номер, который является уникальным и не может быть изменен. Заявление о внесении сведений о виноградниках в реестр будет подаваться заявителем в электронном виде через интернет-портал госуслуг, после чего в течение 10 дней они должны быть внесены в реестр. Обновление сведений, которые будут общедоступными, необходимо производить ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за годом сбора урожая винограда.

Появление реестра не должно стать обременением для производителей, уверен президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. «Данный реестр — это перечень виноградников и перепись того, что на них находится — какой сорт, возраст, сколько кустов. Регионы подобную информацию и раньше собирали, поэтому, я думаю, не вызовет больших сложностей раз в год сообщить о том, сколько посадили и сколько собрали. В то же время появление реестра позволяет более точно понимать происхождение вина, поэтому здесь будет большая польза для покупателей», — сказал «Агроинвестору» Попович.

По его словам, постановление о ведении реестра является последним актом, которое правительство должно было принять во исполнение закона 490-ФЗ от 31 декабря 2014 года, вводящим в России систему вин защищенного географического указания (ЗГУ). «Я думаю, уже в следующем появится множество вин и винодельческой продукции с ЗГУ, в том числе и с урожая этого года», — отметил Попович, добавив, что система ЗГУ в первую очередь выгодна потребителю. «Покупателю становится понятно происхождение винограда, из которого сделано вино. Если вы предпочитаете крымские вина, у вас не будет сомнений, что виноград выращен в Крыму. Потому что сегодня надпись «Крым» на этикетке ничего не значит — это вино может быть и крымским, и краснодарским, и австралийским», — предупредил глава отраслевого союза.

Общая площадь виноградников в России в 2016 году составляет более 85 тыс. га. Около трети всех площадей приходится на Краснодарский край — 25 тыс. га, в том числе 20 тыс. га — плодоносящие. Площадь виноградников на Ставрополье равна 9% от общероссийских — около 7 тыс. га. Также виноград возделывают в Крыму (30 тыс. га, в том числе плодоносящие — 14 тыс. га), Дагестане (21 тыс. га, из них 17 тыс. га — плодоносящие), Ростовской области и Чечне. В соответствии с законом 490-ФЗ, для присвоения винодельческой продукции статуса ЗГУ ее производство, в том числе розлив, должен осуществляется в границах географического объекта, указываемого на этикетке, при этом доля винограда, выращенного в границах определенного географического объекта, должна составлять не менее 85%. Для производителей вин ЗГУ в законе предусмотрены льготы — акцизы на них составят 5 руб. за литр вместо 10 руб. для остальной винодельческой продукции в 2016 году и 18 руб. в 2017 году, для игристых вин — 14 руб./литр вместо 26 руб./литр в 2016-м и 36 руб./литр в 2017-м.