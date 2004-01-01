1 декабря президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Нынешнее послание стало 23-м в новейшей истории России и 13-м для Владимира Путина. В своей 69-минутной речи глава государства говорил о задачах в социальной сфере, во внутренней и внешней политике и экономике, в том числе затронул вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства. «Агроинвестор» собрал основные высказывания президента об АПК:

«В свое время казалось, что проблемы в сельском хозяйстве будут существовать чуть ли не вечно. Мы знаем, как об этом говорили и как обижались на это наши сельхозпроизводители, когда говорили о сельском хозяйстве как о некой черной дыре, куда сколько денег ни давай, все равно результата никакого нет. Нет, оказывается, совсем можно все по другому выстроить. Мы нашли выверенные решения, приняли госпрограмму, создали гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки».

«Я уже говорил о том, что наметился определенный, скромный, но все-таки рост в области промышленного производства… В железнодорожном машиностроении — рост 21,8%, по грузовым вагонам — 26%. Очень неплохую динамику демонстрирует рост производства машин и оборудования для сельского хозяйства — 26,8%".

«Как у нас в народе говорят, нет худа без добра, наши так называемые партнеры ввели санкции, мы — ответные меры. Ну и помогли на внутреннем рынке нашим сельхозпроизводителям. Но они не должны забывать, что это не может и, наверное, не будет вечно продолжаться, да и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно, конечно, воспользоваться по полной программе».

«Экспорт сельхозпродукции дает нам сегодня больше, чем продажа вооружений. Совсем недавно, наверное, мы даже не могли такое себе представить… В области экспорта вооружений у нас тоже сохраняются достаточно серьезные позиции: в 2015 году на $14,5 млрд было реализовано на внешнем рынке, а сельхозпродукции — на 16 с лишним миллиардов, 16,2. В этом году мы ожидаем еще больше, будет 16,9, скорее всего, очень хорошо. Давайте поблагодарим за это работников сельского хозяйства».

«В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий. Здесь хотел бы подчеркнуть: если мы даем больше самостоятельности в использовании средств федерального бюджета, федеральной поддержки, то и ответственность регионов за результаты и эффективное вложение полученных ресурсов… также должна возрасти».