Разница в цене на продовольственное и фуражное зерно в сезоне-2016/17 выросла почти до 3 тыс. руб./т. Основная причина этого — увеличение объемов последнего: в этом году доля пшеницы пятого класса составляет почти 28% от общего сбора (среднее значение — 22,6%), а третьего снизилась до 22% (36,8%). Около половины урожая приходится на пшеницу 4 класса (40,6%). Об этом на XVI ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2016», организованной «Агроинвестором», рассказал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Разлет цен в этом сезоне такой же рекордный как и урожай: третий класс дороже четвертого в среднем почти на 2 руб./т, пятого — на 3 руб./т, отметил эксперт. «Продовольственного зерна собрано мало и аграрии придерживают его продажи. А фуражного — напротив слишком много, при том что рост его потребления на корма тормозится снижающимися темпами увеличения объемов производства в животноводстве, — говорит Петриченко. — Все это безусловно оказывает влияние на ценовую конъюнктуру».

В свою очередь проблема с качеством, ситуация с ценами и ряд других факторов замедляют темпы экспорта зерна, которые в первые месяцы этого сельхозгода были ниже, чем в 2015/16-м. Потенциал вывоза «ПроЗерно» оценивает в 42,2 млн т. Чтобы его реализовать во второй половине сезона необходимо вывезти такой же объем, и даже больше, чем в первой, акцентирует эксперт. В ноябре темпы экспорта стали постепенно увеличиваться. По итогам пяти месяцев вывоз зерна составил около 17,4 млн т против 17,2 млн т за аналогичный период сезона-2016/17.

Экспорт основной зерновой агрокультуры — пшеницы — по итогам текущего сельхозгода эксперт оценивает в 31,2 млн т. Вывоз кукурузы может достигнуть 5 млн т, ячменя — 4,5 млн т, зернобобовых — 1,2 млн т, ржи — 0,04 млн т.