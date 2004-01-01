В этом году производство свинины увеличится на 300 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе) — это максимальный прирост за прошедшие 10 лет, несмотря на достаточно высокую базу 2015-го. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, выступая на конференции «Агрохолдинги России», организованной журналом «Агроинвестор».

Производство в промышленном секторе составит 2,8 млн т, при этом его доля в общем объеме выпуска свинины достигнет 80%. «Любой количественный рост рано или поздно переходит в качественный, — подчеркивает эксперт. — За прошедшие три года индустриальное производство увеличилось на 750 тыс. т без учета ЛПХ. В европейской части страны вклад последних в общие объемы уже менее 10%, они не играют существенной роли на рынке».

Импорт свинины в 2016 году продолжил сокращаться, причем в последние два года ввоз свинины был ниже квоты (430 тыс. т). По оценке Ковалева, в этом году в Россию будет поставлено около 264 тыс. т, что на 13% меньше, чем в 2015-м. «Рост отечественного производства не позволяет ввозить больше. Хотя Европа закрыта, но импорт из Бразилии разрешен, однако замороженное мясо из этой станы неконкурентоспособно на нашем рынке, особенно с учетом высоких логистических издержек», — комментирует Ковалев. Долю импорта в потреблении эксперт оценивает на уровне 8%.

На фоне насыщения рынка по итогам 11 месяцев 2016-го оптовые цены на свинину уменьшились на 12%, а в рознице они как минимум не растут, что способствует увеличению потребления свинины. В этом году оно прибавит 7%, ожидает Ковалев. «Свинина стала драйвером продаж в мясном секторе», — отмечает он.

Экспорт свинины по итогам года впервые может достигнуть 40−45 тыс. т с учетом субпродуктов. «Цифры не очень большие, но это только начало», — уточняет Ковалев.

Одним из факторов, препятствующих более активному вывозу продукции свиноводства, является распространение в стране африканской чумы свиней (АЧС). С этой точки зрения 2016 год стал самым тяжелым для отрасли, отмечает Ковалев. По данным Россельхознадзора на конец ноября, в стране в этом году было зафиксировано 282 вспышки заболевания. «С 2008 года уничтожили 2 млн свиней, ущерб отрасли оценивается в 40 млрд руб.», — акцентирует эксперт.

По мнению гендиректора группы «Русагро» (один из крупнейших производителей свинины в России) Максима Басова, для решения проблемы АЧС небольшие хозяйства и ЛПХ должны работать в равных условиях с промышленными производителями свинины по части соблюдения требований к биологической безопасности. Однако поскольку они не смогут обеспечить все необходимые параметры закрытого производства так как для этого нужны значительные финансовые ресурсы, такие игроки будут вынуждены уйти с рынка. При этом хозяйства населения необходимо переориентировать на альтернативные виды бизнеса, поскольку для многих свиноводство — источник дохода, обращает внимание президент Мясного совета Единого экономического пространства ТС Мушег Мамиконян. По его мнению, они могли бы заниматься, например, овце- и козоводством, разведением птицы и др.

«ЛПХ — это, конечно, хорошо, но сейчас драйвером развития отрасли являются крупные агрохолдинги», — напоминает гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова. Поэтому, по ее мнению, нужна последовательная политика борьбы с АЧС для защиты их интересов и инвестиций. Хотя сама «Агросила» не занимается свиноводством, наличие очагов заболевания в регионе ее работы (Татарстан) способно негативно повлиять на комбикормовый бизнес холдинга.

Компания «Талина» из-за распространения АЧС в следующем году не будет расширять производство свинины, говорит президент группы Виктор Бирюков. «Мы периодически выкупаем свиней в ЛПХ в радиусе 5 км от наших свинокомплексов, чтобы обезопасить себя, однако спустя какое-то время оказывается, что люди опять заводят свиней, и мы снова их выкупаем», — рассказывает он. Подобные меры, конечно, не способны решить проблему распространения вируса, уверены эксперты и участники рынка.

Для эффективной борьбы с АЧС необходим комплексный подход, подчеркивает Ковалев. Во-первых, стране нужна единая ветеринарная служба — существующая сейчас раздробленность усугубляет неблагоприятную эпизоотическую ситуацию в стране. Также важен учет и соблюдение правил содержания свиней всеми участниками рынка. Кроме того, необходимо максимально возможно снизить численность диких кабанов, чтобы остановить бесконтрольное распространение заболевания, перечисляет эксперт. Для развития экспорта нужна регионализация страны, чтобы предприятия, работающие в регионах, благополучных по АЧС, могли активнее выходить на внешние рынки.

В следующем году свиноводство гарантированно прибавит еще 5%. «Комплексы построены, животные стоят», — комментирует Ковалев. Импорт останется примерно на нынешнем уровне, экспорт может возрасти в два раза, хотя его объемы по-прежнему будут незначительно влиять на внутренний рынок. Потребление свинины в следующем году увеличится еще на 3,7%, прогнозирует эксперт.