Турция готова импортировать около 50 тыс. мяса из России ежегодно, заявил министр сельского хозяйства Турции Фарук Челик. «Известно, что у нас есть дефицит красного мяса, и мы должны его импортировать. Наша потребность составляет 150−200 тыс. т. И россияне предлагают частично ее закрыть. Мы могли бы импортировать около 50 тыс. т красного мяса из России», — приводит «РИА Новости» слова Челика. Он добавил, что сейчас Турция импортирует красное мясо из Бразилии, а также Боснии и Герцеговины.

Что касается эмбарго, введенного Россией на турецкую продукцию, то Челик выразил уверенность, что оно будет отменено, но это «займет некоторое время». «Наша сельхозпродукция, в частности помидоры и цитрусовые, нужна России», — выразил уверенность турецкий министр.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что Россия и Турция договорились о практическом доступе российской говядины на турецкий рынок, в ближайшее время Россию посетят турецкие специалисты для инспекции предприятий. 11 октября правительство России опубликовало постановление, разрешающее ввоз из Турции некоторых фруктов, в том числе свежих и сушеных апельсинов и мандаринов, свежих абрикосов, персиков и нектаринов, слив и терна. Возвращение турецких помидоров в Минсельхозе предлагают отложить на два-три года, чтобы дать возможность отечественным производителям завершить инвестиционную фазу строительства тепличных комплексов и получить первый урожай. По мнению президента Национального плодоовощного союза Сергея Королева, ограничения на поставки томатов из Турции нужно сохранить как минимум до 2020 года. По подсчетам союза, за год действия запрета в отношении турецких овощей рост производства томатов в России составил 35% и в дальнейшем при действующем эмбарго отечественное тепличное овощеводство будет расти на 17−20% в год. По итогам 2016-го урожай томатов составит 297 тыс. т.

По данным ФТС, в 2015 году торговый оборот между Россией и Турцией составил $23,4 млрд. По итогам первых четырех месяцев 2016 года (эмбарго было введено 1 января 2016 года) оборот снизился до $4,8 млрд, объем российского экспорта в Турцию сократился на 43%, турецкий экспорт в Россию — более чем в два раза.