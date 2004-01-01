В текущем сельскохозяйственном году экспортировано 16,81 млн т зерновых культур, в том числе 13,21 млн т пшеницы, 1,83 млн т кукурузы, 1,68 млн т ячменя, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС на 30 ноября 2016 года. Таким образом, к началу декабря экспорт зерновых на 0,7% превысил показатель аналогичного периода прошлого сезона, когда было вывезено 16,69 млн т.

Еще неделю назад, 23 ноября, экспорт зерновых отставал от прошлогоднего уровня на 0,8%. В октябре и первой половине ноября отставание было значительно более существенным: так, к 16 ноября за рубеж было отправлено 14,77 млн т, что на 4,6% ниже прошлогоднего уровня в 15,48 млн т. В декабре экспорт будет находиться примерно на уровне прошлого года, ранее прогнозировал замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранс» Игорь Павенский. По его словам, погодные условия в портах Азовского моря способствуют тому, что месячный рекорд предыдущего сезона, когда было вывезено за рубеж 3,84 млн т, может быть повторен.

Темпы экспорта зерновых по состоянию на конец ноября являются недостаточными, их замедляют проблема с низким качеством зерна и низкие цены на внешних рынках, отметил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на XVI ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2016», организованной «Агроинвестором». «Экспортный потенциал, который стоит перед российской зерновой индустрией, в этом сезоне не просто большой, а очень большой. По моим расчетам, это 42,2 млн т по всему зерну, в том числе пшеницы надо вывести 31,2 млн т», — сказал Петриченко.

По итогам первой половины сельхозгода, по подсчетам «Прозерно», из России будет вывезено 21−22 млн т зерна, что означает, что во второй половине года должен быть экспортирован примерно такой же объем. «Традиционно мы отгружали 60−70% экспортного потенциала в первой половине сезона, а потом остальные, при этом наши конкуренты в большинстве своем работали во второй половине. Однако в этом сезоне все переворачивается в точности до наоборот», — заметил Петриченко. По его словам, конкуренты России на мировом рынке зерна сейчас экспортируют быстрее, чем в прошлом году. Так, к середине ноября США продали 11,9 млн т, хотя в прошлом году на аналогичную дату было 9,2 млн т. Темпы выдачи лицензий на экспорт пшеницы возросли также в Евросоюзе, несмотря на то, что они в принципе отэкспортируют меньше этой агрокультуры в этом году по сравнению с прошлым. «Таким образом, во второй половине года нам надо будет усиливать экспорт, а конкуренты будут отходить от своих продаж. Это тем более тяжело на фоне невысоких цен на пшеницу, которые падают четыре года подряд. Сейчас они останавливаются, но уже имеют определенный потолок, до которого мы, похоже, добрались», — заключил Петриченко.

По прогнозу Петриченко, общий валовый сбор зерна в этом сельхозгоду составит 118,4 млн т. Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее заявлял, что урожай зерна превысит 117 млн т. Согласно оперативным данным Минсельхоза, по состоянию на 2 декабря в целом по стране намолочено 125 млн т зерна в бункерном весе (в 2015-м — 108,4 млн т), убрано 96,9% при урожайности 27,3 ц/га.