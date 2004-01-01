По состоянию на 13 декабря в целом по России собрано 3,2 млн т сои в бункерном весе, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года (2,8 млн т). Таким образом урожай этой агрокультуры вновь станет рекордным за всю историю выращивания данной культуры. Как говорится в сообщении Минсельхоза, на текущий момент соя обмолочена с площади 2 млн га или 93,9% посевной площади, урожайность составляет 15,5 ц/га (в 2015-м — 14,3 ц/га).

По оценке аналитического центра «ПроЗерно», в чистом весе валовой сбор сои в этом сезоне составит 3,062 млн т против 2,641 млн т в 2015-м, 2,364 млн т в 2014-м и 1,517 млн т в 2013-м. ИКАР прогнозирует валовой сбор сои в текущем сезоне на уровне 3,04−3,05 млн т в зачетном весе. При этом, несмотря на рекордный урожай, импорт также будет рекордным — если в прошлом сезоне было ввезено около 2,1 млн т, то в этом сезоне ожидается 2,15 млн т, отметил эксперт ИКАР Даниил Хотько. Одновременно из России на экспорт уйдет 430−440 тыс. т сои против 460 тыс. т в прошлом сельхозгоду. «Экспорт у нас в последние годы рос довольно уверенно, за счет спроса Китая. Однако на Дальнем Востоке, откуда продукция и поставляется в Китай, в этом сезоне получился немного хуже урожай, плюс местные переработчики заявляли об увеличении собственной потребности в сырье. И по первым двум месяцам сезона мы видим, что темпы экспорта немного отстают от прошлогодних», — пояснил Хотько.

В августе глава Минсельхоза Александр Ткачев поставил задачу удвоить производство сои в России в ближайшие годы. По словам министра, увеличение сбора необходимо для обеспечения потребностей животноводства в высокопротеиновых кормах, ликвидации зависимости от импортных поставок сои, а также с целью наращивания экспортной составляющей. «Потенциал сои весьма многообещающий, — соглашается Хотько. — И связан он прежде всего с возможностями Дальнего Востока по наращиванию производства. Также есть куда расти и по урожайности в Южном и Центральном макрорегионах страны. Поэтому если говорить на перспективу пяти лет, то при благоприятном развитии мы можем добавить к текущим 3 млн т еще 0,5 млн т, а возможно, и больше. И хотя цели полностью заместить импорт сои пока не стоит, есть задача удовлетворить растущий спрос животноводческого сектора на сою и соевый шрот», — сказал эксперт.

Президент Российского соевого союза Александр Санакин оценивает потенциал роста производства сои в 30 млн т. «Мы можем стать крупной экспортной державой по не ГМО-сое — как сырья, так и продуктов переработки», — уверен Санакин. По его словам, к росту валового сбора в разы готовы и переработчики, мощности которых сейчас уже значительно превышают объемы производства сои, так и производители. «Соя является высоко маржинальной культурой. К тому же соя обогащает почву и, например, урожайность пшеницы после нее увеличивается на 25%", — отметил Санакин.

Мировое производство сои в сезоне 2016/2017 вырастет на 8% и составит 338 млн т (в сезоне 2015/2016 — 313,03 млн т, в 2014/2015 — 319,8 млн т), свидетельствует декабрьский прогноз Минсельхоза США. Лидерами по сбору являются США (118,7 млн т), Бразилия (102 млн т) и Аргентина (57 млн т).