Средняя цена российских производителей на комбикорма в ноябре снизилась на 1%, до 16,06 тыс. руб./т, свидетельствуют данные Росстата. В течение года при уровне инфляции в стране в 5% цена на комбикорма упала на 1,6% к уровню декабря 2015-го (16,31 тыс. руб./т), снижение наблюдается три месяца подряд после достижение максимума за последние два года, зафиксированного в августе 2016-го — 16,77 тыс. руб./т. Самые дорогие комбикорма в ноябре 2016 года продавались в Южном федеральном округе (19,4 тыс. руб./т), самые дешевые — в Сибирском округе (12,54 руб./т).

В частности, в ноябре продолжали дешеветь комбикорма для птиц — в прошлом месяце их средняя цена составила 17,53 тыс. руб./т, что на 1,3% меньше октября. В то же время по сравнению с показателем конца прошлого года цены выросли на 1%. Комбикорма для свиней в ноябре производители продавали за 14,15 тыс. руб./т, что на 2,1% меньше октября и на 8,2% меньше уровня декабря 2015-го. После шести месяцев роста второй месяц подряд продолжают дешеветь и комбикорма для КРС: после пика в сентябре, когда цена поднялась до 13,36 тыс. руб./т, в октябре их цена упала на 6%, а в ноябре — еще на 0,9%, до 12,48 тыс. руб./т, что на 5,4% выше уровня прошлого года.

В Национальном кормовом союзе называют снижение цены на комбикорма временным явлением, связанным с укреплением рубля и колебанием цен на фуражное зерно. «Кормовые добавки, используемые в комбикормах, на 90% завозятся из-за рубежа. Поэтому в связи с ростом курса рубля их стоимость в рублевом выражении упала. А кормовые добавки являются самым дорогостоящим компонентов в комбикормах. Второй фактор — это большой урожай фуражной пшеницы в России в этом году и наблюдаемая сейчас тенденция снижения цены на фуражное зерно», — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Владимир Манаенков.

Кроме того, по его словам, на ценах отражается замедление роста объемов производства комбикормов. По прогнозу аналитического центра «ПроЗерно», в 2016 году в России будет произведено 25,65 млн т комбикорма, что на 4,1% больше прошлогоднего показателя. При этом за предыдущие пять лет ежегодный прирост в среднем составлял 8,3%. Наибольший провал наблюдается в производстве птичьего комбикорма — по итогам 2016-го его сокращение будет около 3−4%. «Таким образом мы выходим на определенное плато по фуражному потреблению, где раньше хорошо росли», — констатировал на конференции «Агрохолдинги России — 2016» гендиректор центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко, связав эту тенденцию с динамикой животноводства, которое «растет, но уже без ускорения».

По итогам 2015 года в России произведено 24,63 млн т комбикорма, в том числе 13,96 млн т — для птиц, 8,56 млн т — для свиней, 2,04 млн т — для КРС. Лидером по производству комбикормов является Белгородская область (здесь располагаются предприятия «Белгородского комбината хлебопродуктов», «Мираторга», «БЭЗРК - Белгранкорма«): на долю региона в прошлом году приходилось 19% всех произведенных в стране комбикормов.