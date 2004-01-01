В следующем году цены на глобальном рынке мяса окажутся под давлением из-за роста предложения, говорится в докладе Rabobank. Хотя потребление мяса в мире продолжит расти, высокое предложение и повышение конкуренции на рынке создадут новые вызовы для производителей, усилив понижательное давление на цены и прибыль.

Дополнительные вызовы для представителей мясной отрасли могут создать и ряд других вопросов, связанных со снижением использования антибиотиков, экологическими требованиями, а также возрастающей конкуренцией ритейлеров. Впрочем, усиливающееся давление не только создает сложности, но и предоставляет новые возможности для тех производителей и переработчиков, которые смогут прогнозировать изменения рынка и оперативно реагировать на них. Среди таких ответных мер в Rabobank называют, в частности, расширение сетей сбыта, а также повышение открытости. «Важно, чтобы производители реагировали на озабоченность потребителей, в том числе связанную с вопросами содержания животных, путем адаптации своих производственных моделей и сетей сбыта. Это тот вызов, который останется ключевым в 2017 году», — сказал аналитик Rabobank Джастин Шеррард.

Китай продолжит оказывать огромное влияние на мировой рынок мяса в 2017 году. В течение текущего года эта страна увеличила импорт свинины до рекордного показателя в 2,7 млн т и, как ожидают эксперты, этот уровень сохранится и в следующем году. Также прогнозируется рост импорта мяса птицы и говядины (в частности, в 2017 году ожидается начало поставок говядины из США). В то же время рост потребления свинины в Китае в 2017 году начнет снижаться до менее чем 1% в период до 2020 года (в 1996—2005 годах среднегодовой рост потребления составлял 4,3%, в 2006—2014 годах — 2,8%), так как спрос на этот вид мяса в семьях со среднем и высоким уровнем доходов уже удовлетворен.

В США, как ожидается, производство мяса продолжит расти, при этом остается под вопросом, насколько население будет готово нарастить потребление. Кроме того, потенциальные проблемы для американских производителей может создать сильный доллар и неопределенность в торговых отношениях с Мексикой и Китаем (США являются крупнейшим экспортером свинины в КНР после ЕС). По оценке Rabobank, в 2017 году рынок мяса птицы вырастет в США на 2−3% против 1,5% в 2016-м, производство свинины — на 2,5% в 2017-м против 3% в этом году, а производство говядины увеличится на 3%. В результате роста производства в США и Южной Америке в 2017-м мировые цены на говядину, как ожидается, незначительно снизятся, хотя и останутся выше среднего значения за последние пять лет.

В России по итогам 2016 года рост производства скота и птицы на убой увеличится на 5% и может достичь 10 млн т в убойном весе, ранее заявляли в Минсельхозе России. По словам главы министерства Александра Ткачева, к 2020 году производство скота и птицы на убой вырастет на 10%. В ушедшем году среднедушевое потребление мяса составит 73,4−73,5 кг/чел. против 71,6 кг/чел. в 2015-м, подсчитали эксперты. По данным Национального союза свиноводов, потребление свинины вырастет почти до 25 кг/чел., что является рекордным показателем за последние 25 лет, еще 32,7 кг/чел. придется на мясо птицы, 13,8 кг/чел. — на говядину.