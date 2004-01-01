«Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса) заключил пятилетний контракт на поставку линейки мясных полуфабрикатов для сети ресторанов быстрого питания Burger King. Как говорится в сообщении «Мираторга», «холдинг гарантирует поставки согласованных объемов полуфабрикатов в течение пяти лет, а также обеспечит доставку продукции в распределительные центры от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга». Объемы планируемых поставок стороны не раскрывают.

В пресс-службе Burger King «Агроинвестору» сообщили, что «Мираторг» станет ключевым поставщиком говядины и мяса птицы для российской сети ресторанов. «Наш контракт с «Мираторгом» подразумевает закупку как 100% говядины для бургеров, так и котлет и других полуфабрикатов из курицы (например, наггетсы)», — сказал директор департамента маркетинга Burger King Иван Шестов. По его словам, компании сотрудничали и ранее, однако до настоящего времени «Мираторг» не являлся основным партнером. Помимо «Мираторга» Burger King закупает говядину у российско-итальянской компании «Марр Руссия», мясо птицы — у ГК «Продукты Питания» и ТД «Петелино» (входит в группу «Черкизово»).

«Мираторг» является крупнейшим в стране производителем свинины и говядины и одним из ключевых игроков на рынке мясных полуфабрикатов для HoReCa. По словам официального представителя холдинга Дмитрия Сергеева, поставки для Burger King будут производиться с калининградского предприятия «Мираторг Запад». Его мощность составляет 80 тыс. т мясной продукции в год, предприятие имеет пять производственных линий. В 2016 году производство мясных полуфабрикатов и готовых блюд вырос на 27%, до 43 тыс. т. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Мираторг Запад» в 2015 году составила 5,67 млрд руб., чистая прибыль — 520 млн руб. Помимо Burger King «Мираторг» также является поставщиком полуфабрикатов для сетей ресторанов быстрого питания McDonald’s, Carl’s Jr., Shake Shack.