По оперативным данным ФТС России, к 11 января 2017 года в текущем 2016/2017 сельхозгоду экспортировано зерновых культур 20,76 млн т зерновых культур, что на 0,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (20,77 млн т). Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 16,29 млн т (+4,9% к аналогичному периоду сезона 2015/16), кукурузы — 2,46 млн (+6,2%), ячменя — 1,87 млн т (-42,6%).



Зерно и продукты его переработки экспортировалась в 117 стран, следует из оперативной информации Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Лидерами по закупкам российского зерна остается Турция, куда было вывезено 3,6 млн т (15% всего экспорта зерна), Египет (3,4 млн т, доля 14,3%) и Бангладеш (1,6 млн т, 6,8%). Еще 1,1 млн т российского зерна закупил Иран, 0,9 млн т — Азербайджан.



По данным «Русагротранса», в первой половине сезона (июль-декабрь 2016-го) вывоз зерна составил 20,58 млн т против 21,5 млн т год назад. Таким образом, отставание от прошлого года составило 4%. «Ситуацию несколько вытянула кукуруза, которой на фоне рекордного урожая вывезли в 1,4 раза больше, при обрушении поставок ячменя за рубеж почти в два раза, что является парадоксальным результатом ввиду наличия небольшого прироста в валовом сборе ячменя в 2016 году по отношению к 2015 году», — отмечает замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.



В декабре экспорт основных зерновых составил 3,1 млн т, в том числе 2,4 млн т пшеницы, сообщил «Ведомостям» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По сравнению с декабрем 2015 года экспорт зерна ниже почти на 23%. Экспорт основной культуры, пшеницы, сократился на 21%, до 2,4 млн т. «Экспорт не выходит на рекордный график. Необходимый отток для снятия давления на цены излишков зерна не происходит. Реально остаться в конце сезона с остатками зерна в районе рекордных 20 млн т, что при хороших видах на новый урожай озимых приведет не к сползанию, а к обвалу внутренних цен», — отмечается в комментарии «СовЭкона».



С 1 по 9 января за рубеж поставлено 378 тыс. т зерновых культур, говорится в сообщении Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. В том числе пшеницы — 305 тыс. т, кукурузы — 23 тыс. т и ячменя — 46 тыс. т. По состоянию на 12 января средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила $173 за тонну, за две недели цена увеличилась на $13 или на 8,1%.

