Переработка сахарной свеклы на заводах в текущем сезоне будет идти до марта. На переработку рекордного урожая (по предварительным данным Росстата, более 48 млн т) требуется больше времени. Обычно основная часть предприятий отрасли заканчивает работу в декабре-январе. На данный момент переработка завершилась только в девяти свеклоперерабатывающих регионах из 21, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.



На начало января сахарными заводами заготовлено 45,9 млн т сахарной свеклы в зачетном весе (34,6 млн т год назад), переработано — 44 млн т (33,8 млн т). Остаток сырья на свеклопунках заводов, по оценке ИКАР, составляет 1,2 млн т (0,2 млн т годом ранее). Уже выработано 5,78 млн т сахара (5,1 млн т на тот же период в сезоне-2015/16). Суточное производство сахара еще остается выше среднегодового потребления (16 тыс. т) — 17,4 тыс. т. Неделю назад переработку вели 32 и 75 заводов, в то время как в 2016 году в это же время работало всего шесть заводов из 72.



Производство сахара уже превысило рекорд 2015 года, когда было выработано почти 5,2 млн т. По оценке Иванова, из оставшегося сырья вполне реально получить еще около 160 тыс. т сахара, таким образом итоговое производство за сезон может достигнуть 5,94 млн т.



Несмотря на рекорды производства по отдельным показателям в текущем сельхозгоду отмечается снижение. Так, выход сахара, как говорит эксперт, ниже прошлого года на 13% и составляет — 13,14% против 15,1% годом ранее, дигестия свеклы при приемке ниже почти на 10% — 16% против 17,8%.

