Запасы пшеницы у российских аграриев продолжают расти относительно прошлого года и сейчас уже на 23,4% выше, чем год назад, говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон». В начале декабря запасы превышали показатель предыдущего года на 19,9%.



«Наиболее заметный рост остатков пшеницы в хозяйствах относительно прошлого сезона происходит на юге России. В Южном федеральном округе за декабрь они возросли со 122,2% до 128,5%, в том числе в Краснодарском крае — со 106,9% до 121,1%, в Ростовской области — со 129,9% до 145,5%", — отмечает «СовЭкон». В Северно-Кавказском федеральном округе наличие пшеницы уже на 45,5% больше, чем год назад, в том числе в Ставропольском крае — на 47%. В начале декабря запасы в СКФО превышали прошлогодние на 29,5%. Во всех этих регионах продажи пшеницы в декабре были ниже прошлогодних.



Остатки пшеницы стали расти по сравнению с прошлым годом и в Зауралье: в Уральском округе — со 100,2% до 112,6%, а в Сибири — с 96,7% до 99%. После прекращения интервенций в декабре эксперты ожидали ускорения роста запасов и усиления их давления на цены. В целом же, полагает «СовЭкон», динамика увеличения остатков показывает, что экспортный спрос на пшеницу в ближайшее время по-прежнему будет закрываться главным образом за счет Юга, тогда как зерно из других регионов европейской части России будет мало востребованным, а из Сибири и Урала вообще невостребованным.



Производители начнут продавать зерно к весне, перед началом следующего сезона, что приведет к падению цен, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Думаю, рынок раскачается где-то в марте. Мы по-прежнему отстаем от прошлого сезона по вывозу и уж тем более не догоняем план по экспорту. Девать зерно особо некуда, и это, конечно, будет давить на цены», — сказал он «Агроинвестору». По словам эксперта, помочь могло бы возобновление интервенций, однако рассчитывать на массированные закупки со стороны государства не приходится из-за отсутствия у Минсельхоза денег на эти цели.



«Действительно, мы сейчас находимся с запасами в такой ситуации, которой не было с 2009 года. Хотя сравнивать с 2009-м сложно, так как тогда у Росстата была другая методика оценки запасов, а в интервенционном фонде находилось почти 9 млн т зерна, в то время как сейчас — чуть более 4 млн т, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Но в любом случае на свободном рынке зерна сейчас очень много, и мы будем видеть большое предложение. Аграрии уже сейчас начинают продавать запасы». В то же время, по его мнению, говорить о грядущем резком обвале цен преждевременно. Что касается мировых цен на пшеницу, то, полагает эксперт, они будут колебаться до окончания зимы в небольшом диапазоне — в районе $180−190/т (FOB Новороссийск).



Ранее Минсельхоз США в своем январском обзоре повысил прогноз запасов пшеницы в России по итогам текущего сельхозгода на 0,5 млн т до 10,6 млн т. Одновременно на 1,15 млн т увеличена оценка мировых конечных запасов. Как следует из доклада, мировой рынок пшеницы завершит сезон-2016/17 с переходящим остатком 253,3 млн т, что станет абсолютным рекордом в истории.

