Южная Корея может стать партнером «Объединенной зерновой компании» («ОЗК») в строительстве специализированного дальневосточного зернового терминала в порту Зарубино. На днях состоялась встреча гендиректора «ДВЗТ» Александра Гордеева с генконсулом республики во Владивостоке Ли Сокпэ. В рамках встречи последнему была представлена презентация о ходе реализации проекта и его экспортном потенциале, а также обсуждались возможные механизмы взаимодействия и участия южнокорейских производителей и финансовых институтов при строительстве терминала.



Как сообщила пресс-служба «ОЗК», Ли Сокпэ отметил высокую степень проработки проекта, абсолютную реалистичность его реализации и подтвердил заинтересованность Южной Кореи в активном участии при строительстве терминала и осуществления в будущем экспортно-импортных отгрузок через него. Реализация планов позволит значительно увеличить объем экспортных поставок зерна и их производной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и обеспечит перспективные транзитные грузопотоки сопредельных стран.



На первом этапе реализации проекта до 2020 года планируется построить специализированный зерновой терминал в порту Зарубино мощностью 10 млн т/год с последующем увеличением до 33,5 млн т/год. По словам гендиректора «ОЗК» Марата Шайдаева, Дальний Восток и Сибирь имеют «огромный потенциал роста в сфере производства зерна (до 3 млн т к 2020 году и 5 млн т к 2030-му), реализация которого сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой и нехваткой каналов сбыта». По его мнению, современный комплексный терминал предоставит отечественным сельхозпроизводителям новый канал сбыта и создаст мощный стимул для увеличения производства и развития бизнеса в Приамурье, Еврейской автономной области, Алтае, Приморье, Красноярском крае и других регионах.



Строительство терминала является одним из приоритетных и наиболее значимым инвестиционным проектом «ОЗК». В настоящее время, на береговой линии и акватории проводятся изыскательные работы. Завершается разработка проектной документации. На первом этапе планируется построить причал для судов типа Panamax и Post Panamax, силосный парк для хранения зерна на 220 тыс. т, автомобильный и железнодорожный грузовые фронты. К 2023 году предполагается кратно увеличить объемы перевалки грузов за счет строительства еще одного силосного парка и второго причала.



На данный момент отгрузка зерна на экспорт на Дальнем Востоке осуществляется через Владивостокский морской торговый порт путем перевалки из железнодорожных вагонов прямо на суда. Номинальная мощность перевалки, по данным «Русагротранса», составляет не более 1 млн т в год. Реальные объемы в десятки раз ниже. В сезоне-2015/16 через ВМТП за рубеж было отправлено менее 50 тыс. т зерна.

