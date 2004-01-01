АПК в этом году прибавит не менее 4%, такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «У нас очевидный рост, мы только разгоняемся», — сказал он, напомнив, что в 2016-м сельхозпроизводство увеличилось на более чем 4% (4,8%, согласно Росстату — «Агроинвестор»), в предыдущие годы сельское хозяйство также было в плюсе в отличие от большинства других секторов экономики.



Эти результаты говорят о том, что отрасль стала интересной и привлекательной для инвесторов: если показатели производства растут, значит, в стране запускаются и модернизируются агропредприятия, подчеркнул Ткачев. Сейчас в отрасли можно зарабатывать, однако в перспективе многое будет зависеть от макроэкономической конъюнктуры в стране. «Чудес не бывает. Если у нас будет курс 57 руб. за доллар, то мы получим ноль, не будет движения дальше», — отметил он. При этом, например, промышленности придется сложнее, чем сельскому хозяйству, которое отчасти защищено от импорта действием продовольственного эмбарго. Другим же секторам экономики при укреплении рубля придется на равных конкурировать по цене с западными игроками. «Мы заинтересованы в девальвации рубля, все, кто занимается производством, заинтересованы», — добавил Ткачев.



Укрепление рубля — серьезный минус и для экспортных позиций, причем не только в агросекторе. «57 руб. за доллар — это не катастрофа, но серьезный удар по экономике», — уверен министр. По словам главы агроведомства, сейчас внутренние цены на зерно падают, в том числе, на фоне повышения курса национальной валюты. 15 февраля доллар впервые с 22 июля 2015 года опустился ниже 57 руб., официальный курс, объявленный Банком России на 16 февраля, составил около 56,8 руб., на 17-е — 57,15 руб. Кроме того, на рынок давит рекордный урожай зерна — 119,1 млн т. Изначально Минсельхоз рассчитывал, что по итогам сезона экспорт зерна составит 40 млн т, однако затем оценки снижались и сейчас потенциал поставок оценивается в 37,5 млн т. «Мы получили большой каравай — много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт», — сказал Ткачев.



На прошлой неделе средние цены на зерновые агрокультуры упали до минимума с ноября 2016 года, отмечает центр «СовЭкон»: они снижаются под давлением высокого предложения и продолжающегося укрепления рубля. При этом экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе, по данным «Русагротранса», выросли на $2 — до $188/т (FOB), однако укрепление рубля нивелировало положительный эффект.

