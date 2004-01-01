Совокупные остатки риса-сырца в Краснодарском крае, на который приходится более 80% отечественного производства агрокультуры, на 11% ниже прошлогодних. Как сообщает Южный рисовый союз (ЮРС) со ссылкой на данные краевых рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий, по состоянию на февраль запасы составляют 379,5 тыс. т против 426,1 тыс. т на аналогичный период 2016 года. Данный показатель продолжает снижаться — в январе остатки риса-сырца составляли 477,3 тыс. т против 494,1 тыс. т годом ранее.



В пересчете на крупу разница текущих и прошлогодних остатков еще выше и достигла 24,5%. Из-за затяжных дождей на Кубани в период уборки урожая зерно оказалось более низкого качества в сравнении с урожаем 2015 года, что привело к снижению объемов выхода крупы из сырца с 65% в прошлом сезоне до 55% в нынешнем. В результате, отмечает ЮРС, по состоянию на февраль остатки риса-крупы снизились до 209 тыс. т, что на 68 тыс. т меньше, чем в феврале 2016 года.



Таким образом, с учетом текущей ситуации внутреннему рынку до нового урожая может не хватить порядка 80 тыс. т риса, подсчитал исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко. По данным НИИ питания РАМН, ежегодно один житель России потребляет в среднем чуть более 4 кг риса. Исходя из этого, стране требуется 580−620 тыс. т риса в год для обеспечения потребностей внутреннего рынка, то есть минимум 45 тыс. т ежемесячно. «Конечно, импорт покроет дефицит, но надо иметь в виду, что при сегодняшнем курсе цена на импортный рис достигает 33−34 руб./кг, тогда как российский рис стоит 26−28 руб./кг в зависимости от качества», — отметил Радченко.



Ранее Минсельхоз заявлял, что не видит оснований для возникновения дефицита на рынке риса. «По предварительным данным, в 2016 году произведено 400 тыс. т рисовой крупы, на 13% больше, чем в 2015 году. Минсельхоз не видит оснований для возникновения дефицита на этом рынке. Поддержка производства риса осуществляется в рамках оказания несвязанной поддержки, возмещения затрат на приобретение элитных семян, а также льготного кредитования отрасли», — сообщил РИА «Новости» представитель министерства в начале февраля.



Согласно предварительным данным Росстата, урожай риса в 2016 году снизился почти на 3%, составив 1,08 млн т против 1,11 млн т в 2015-м. Уменьшение валового сбора произошло несмотря на рост посевов агрокультуры с 201 тыс. га в 2015-м до 206,2 тыс. га в 2016-м. К 1 февраля, по данным Росстата, в заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 128 тыс. т риса, что на 7,4% меньше аналогичного показателя прошлого года. В течение января, по данным статведомства, запасы уменьшились в 2,7 раза.

