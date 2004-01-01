«Русское Зерно Уфа» (Башкортостан) планирует развивать сотрудничество с Китаем и поставлять в страну как отборные куриные лапки, так и непосредственно мясо птицы. По словам гендиректора холдинга Станислава Насимова, уже проведены рабочие встречи с представителями нескольких китайских компаний, где был подробно представлен ассортимент мясной продукции предприятия.



Осенью прошлого года холдинг запустил новый мясоперерабатывающий завод «Турбаслинские бройлеры». К 2018 году он будет выпускать до 80 тыс. т продукции мяса птицы (охлажденное и замороженное) и 48 тыс. т готовой продукции (колбасы, сосиски, мясные деликатесы, полуфабрикаты). В перспективе в компании не исключают выход на мировой рынок и продуктов глубокой переработки предприятия. «Это вопрос долгосрочной стратегии развития, зарубежным странам будет интересна продукция глубокой переработки, — уверен Насимов, — однако здесь важно учитывать такой фактор, как вкусовые предпочтения: российские производители выпускают готовые продукты со вкусами, привычными для жителей нашей страны, однако эти же рецептурные решения могут не подойти в других странах».



Сейчас ассортимент «Турбаслинских бройлеров» насчитывает более 100 наименований. В дальнейшем спектр продукции будет постоянно расширяться. Объем вложений в строительство площадки составил около 2,4 млрд руб. Общие инвестиции в строительство и реконструкцию всех предприятий холдинга «Русское Зерно» оцениваются в 6,4 млрд руб.



Экспорт продуктов мясопереработки пока минимален, но многие компании задумываются о выходе за границу, а крупные холдинги уже предпринимают конкретные шаги к этому, подтверждает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Именно те, кто обладает современными технологическими центрами могут себе это позволить, так как качественную продукцию можно произвести только на новом оборудовании», — считает он.



«Русское Зерно Уфа» объединяет пять башкирских птицефабрик (мясного и яичного направлений) и комплекс по производству инкубационного яйца. Также в состав компании входит Уфимский комбинат хлебопродуктов, который обеспечивает предприятия холдинга собственными комбикормами.

