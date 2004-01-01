По итогам 2016 года объем рынка агрострахования вырос на 25,1%: страховые премии составили 9,8 млрд руб. или 2,1% рынка имущественного страхования России, следует из данных Центробанка. Такая динамика стала реакцией на переход к централизованным принципам страхования в АПК, считает Национальный союз агростраховщиков (НСА). «По темпам роста рынок агрострахования опередил рынок страхования России в целом, который за год увеличился на 15%, — подчеркнул президент НСА Корней Биждов. — Это говорит о том, что произошедший с 1 января 2016 года переход к системе агрострахования с господдержкой, основанной на единых правилах и стандартах, был позитивно воспринят как аграриями, так и страховым рынком».



В прошлом году аграрии заключили более 89,9 тыс. договоров на общую сумму около 432 млрд руб., из них договоров с господдержкой — примерно 2 тыс. на 236,4 млрд руб. В 2015-м было заключено 106,9 тыс. договоров на 361,5 млрд руб., в том числе почти 2,5 тыс. на 185,2 млрд руб. — с господдержкой, следует из статистики ЦБ.



Драйвером роста сектора стало страхование с господдержкой: объем собранных премий в этом сегменте составил 8,5 млрд руб. (плюс 30,9% к показателю 2015 года), по коммерческим договорам — 1,29 млрд руб. (минус 4%). «Основу рынка субсидируемого страхования составляет страхование рисков в растениеводстве, на которое приходится 7,5 млрд руб. или 88% объема премии в сегменте с господдержкой, — комментирует Биждов. — Еще около 1 млрд руб. дает страхование сельхозживотных».



Кроме того, что в прошлом году увеличились объем собранной премии и страховая сумма договоров, выросли и выплаты по ним. По почти 4,4 тыс. урегулированных случаев аграрии получили примерно 4 млрд руб. возмещения. В том числе по договорам с господдержкой был урегулирован 271 случай, выплаты составили 2,14 млрд руб. В 2015-м сельхозпроизводители получили около 2,7 млрд руб. страховых выплат, в том числе 897,3 млн руб. по договорам с господдержкой.



2016 год был в целом благоприятным для основных растениеводческих регионов, убытки носили локальный характер — например, произошло серьезное градобитие на юге России, уточняет Биждов. По его словам, рост выплат объясняется изменением качества рынка по сравнению с 2015 годом: благодаря мерам ЦБ с него ушла значительная часть псевдостраховых компаний. «Страховые выплаты, которые в течение 2016 года аграрии получили от агростраховщиков, в 1,5 раза превышают объем субсидий, перечисленных страховым компаниям из федерального и региональных бюджетов на оплату части стоимости страховых полисов (2,6 млрд руб.)», — обращает внимание он.



Однако, поскольку с этого года господдержка страхования включена в единую субсидию, НСА опасается замедления динамики роста сектора. «Целью страхового сообщества и заинтересованных органов власти должно стать недопущение в 2017 году резкого сокращения защиты как аграриев, так и более 200 млрд руб. прямых субсидий государства из-за введения механизма единой субсидии», — отмечает Биждов. Как ранее писал «Агроинвестор», союз выступал за то, чтобы агрострахование стало отдельным направлением господдержки со своими целевыми показателями, также предлагался вариант сделать его «защищенным», чтобы региональные агроведомства не могли самостоятельно перераспределять деньги с субсидирования страхования на другие цели. В этом году, по данным Минсельхоза, на субсидирование агрострахования предусмотрено 4,3 млрд руб. В 2016-м на уплату части страховой премии было выделено примерно 3 млрд руб., следует из базы Спеццентра учета в АПК.

