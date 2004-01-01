По оценке Российского союза производителей соков (РСПС), рынок соковой продукции в 2016 году в России составил 2332 млн л, что на 5,9% меньше, чем в 2017-м. В начале года аналитическое агентство Canadean прогнозировало возможное падение рынка в пределах семи процентов. «Итоги оказались немного лучше прогнозов», — отмечает президент союза Наталья Иванова.



По ее словам, в экспорте соковой продукции напротив была отмечена положительная динамика — плюс 9,5%. На 2,3% вырос сектор частных марок. «Деление рынка на сегменты — соки, нектары и сокосодержащие напитки — сохранилось на прошлогоднем уровне, что свидетельствует о том, что потребители не изменили своих предпочтений, но снизили частоту покупки. Среднедушевое потребление в ушедшем году составило порядка 16 л соковой продукции — мы еще очень далеки от выполнения рекомендации Всемирной организации здравоохранения пить один стакан сока в день», — подчеркнула Иванова.







По данным РСПС, две трети соковой продукции в стране было произведено в прошлом году всего двумя компаниями — PepsiСo (доля 34,5%) и «Мултон» — 30,3%. На третьем месте по выпуску соков находятся «Сады Придонья» с долей 10,6%, на четвертом — компания «Прогресс» (5,1%), пятую позицию занимает «Южная соковая компания» (3,2%), а замыкает топ-6 с долей рынка в 3% «САНФРУТ-Трейд».

