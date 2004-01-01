Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума «Сочи-2017» поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития с участием исполнительной власти регионов страны провести анализ эффективности применяемых мер господдержки товарной аквакультуры. О результатах должно быть доложено правительству до 20 июля.



В ходе сочинского форума глава кабмина провел встречу с руководителями крупнейших корпораций и ключевых бизнес-объединений. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев попросил Медведева восстановить субсидирование процентной ставки для сектора аквакультуры по краткосрочным кредитам, а также увеличить объем поддержки по инвестиционным кредитам. Для этого нужно дополнительное финансирование программы развития рыбохозяйственного комплекса. Нехватку субсидий для предприятий аквакультуры на этот год Зверев оценивает примерно в 700 млн руб., писал «Коммерсантъ».



Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин также попросил премьер-министра включить аквакультуру в программу льготного кредитования АПК. В условиях падения спроса на рыбу из-за сокращения доходов населения отсутствие льготных кредитов может грозить снижением темпов производства и даже закрытием ряда предприятий, опасается союз.



В конце января кабмин распределил регионам 372,5 млн руб. на развитие аквакультуры и товарного осетроводства. Больше всего — около 187 млн руб. получила Калужская область, второй стала Мурманская (112,2 млн руб.), третьим — Красноярский край (44,4 млн руб.). В 2016 году на развитие аквакультуры из федерального бюджета было выделено 348,7 млн руб. В программе льготного кредитования средств для сегмента рыбоводства сейчас не предусмотрено.







Сектор продолжит расти

По предварительным данным Росрыболовства, в 2016 году объем производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов вырос на 14% по сравнению с 2015-м — до 174 тыс. т. Также рыбоводные хозяйства почти на 26% до 31,3 тыс. т увеличили производство рыбопосадочного материала. Правда, несмотря на то, что в целом в прошлом году было выращено 205,3 тыс. т водных биоресурсов против 178,1 тыс. т в 2015-м, доля продукции аквакультуры в общем вылове (свыше 4,7 млн т) остается небольшой — немногим более 4%. В 2015 году доля товарной аквакультуры составляла 3,5%.



На первом месте по объему производства аквакультуры находится Южный федеральный округ, где было выращено 63,5 тыс. т товарной продукции и 9,28 тыс. т посадочного материала. Основной вклад обеспечили Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области (примерно по 20 тыс. т). В Северо-Западном федеральном округе выращено 37,2 тыс. т товарной продукции и 7,1 тыс. т рыбопосадочного материала. Больше всего произвели Карелия (14,74 тыс. т) и Мурманская область (13,7 тыс. т). Третьим по объему производства стал Центральный округ с 24,8 тыс. т товарной аквакультуры и 8,4 тыс. т посадочного материала.



По видам продукции в топ-5 производства входят карп — более 62 тыс. т, толстолобик — около 39 тыс. т, форель — 28,4 тыс. т, семга — 13 тыс. т и амур — более 6 тыс. т, оценило Росрыболовство.



По прогнозу главы Минсельхоза Александра Ткачева, к 2020 году производство продукции аквакультуры должно достичь 300−400 тыс. т. Согласно программе развития отрасли, объем должен составить 315,5 тыс. т. Как ранее писал «Агроинвестор», по итогам 2016 года в секторе сохранился острый дефицит отечественной продукции, поэтому в 2017-м эксперты и участники рынка ожидают увеличения производства рыбы.

