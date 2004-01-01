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Прогноз мирового урожая пшеницы повышен до нового рекорда
Оценка российского экспорта оставлена без измененийЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, март 2017
Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) вновь повысила прогноз рекордного мирового производства пшеницы в текущем сельхозгоду. Как следует из мартовского отчета ведомства, показатель увеличен на 2,83 млн т, до 751,07 млн т, в то время как в феврале мировой урожай пшеницы оценивался в 748,24 млн т.
В частности, в сторону повышения был пересмотрен прогноз производства агрокультуры в Австралии (на 2 млн т, до 35 млн т), в Аргентине (на 1 млн т, до 16 млн т) и Бразилии (на 30 тыс. т, до 6,73 млн т). Одновременно для Евросоюза оценка снижена на 200 тыс. т, до 144,66 млн т.
Вслед за рекордным производством до нового рекорда повышен и ожидаемый в этом сезоне объем мировой торговли пшеницей. Прогноз мирового экспорта злака увеличен на 1,83 млн т, до 180,12 млн т. Корректировка произведена в первую очередь за счет Аргентины, экспорт которой повышен на 1,5 млн т, до 11 млн т исходя из более высокой оценки урожая и активно идущих отгрузок. Вывоз из Австралии ожидается в объеме 24 млн т, что на 500 тыс. т больше февральских оценок, в то же время на такую же величину, до 20,5 млн т понижен прогноз экспорта из Канады. Что касается стран-импортеров, то на 1,8 млн т увеличен прогноз импорта в Индию, на 500 тыс. т — на Филиппины, на 300 тыс. т — в Мексику и Бангладеш и на 200 тыс. т — в Ливан. Снижена оценка импорта пшеницы для Евросоюза и ЮАР, а также Турции, в которой «использование фуражной пшеницы ожидается ниже из-за резкого роста импорта незерновых кормовых ингредиентов».
Переходящие конечные остатки в мире к концу сельхозгода, согласно обновленным данным FAS USDA, составят 249,94 млн т. В сезоне-2017/2018, по подсчетам Международного совета по зерну, мировое производство пшеницы может сократиться по сравнению с нынешним сезоном на 2%, до 735 млн т, что станет третьим в истории объемом мирового урожая пшеницы.
Россия: обогнать прошлый сезон вряд ли удастся
В отношении России прогнозные показатели по пшенице по сравнению с февральским отчетом не изменились: при производстве в 72,5 млн т российский экспорт в американском Минсельхозе ожидают на уровне 28,5 млн т, потребление — 39 млн т, конечные остатки — 11,1 млн т.
Согласно уточненным данным Росстата, урожай пшеницы в 2016 году вырос на 19% и впервые в истории страны достиг отметки в 73,3 млн т в весе после доработки, а сбор зерна в целом — рекордных 120,7 млн т. В то же время, по оперативным данным ФТС России, к 1 марта экспорт пшеницы лишь на 0,3% превышал прошлогодний показатель (18,98 млн т), а экспорт зерновых культур и вовсе отставал от прошлого сезона на 3,5% (24,55 млн т). Отставание в вывозе зерновых происходит из-за ячменя, отгрузки которого к началу марта были на 42% ниже прошлогоднего показателя. Из-за низких темпов прогноз экспорта российского ячменя по итогам сезона Минсельхозом США понижен на 300 тыс. т, до 3,6 млн т.
Как надеются эксперты рынка, в марте объем экспорта российского зерна возрастет и вновь подтянется к прошлогоднему графику. Однако поддержать высокие темпы до конца сезона будет сложно, говорится в прогнозе аналитичеcкого центра «СовЭкон». «Экспорт остается в довольно узком коридоре графика прошлого сезона… В этих условиях прогноз экспорта по итогам сезона в 37 млн т (такую оценку дает Минсельхоз России. — «Агроинвестор») выглядит не пессимистичным, а избыточно оптимистичным, не говоря уже о 38−39 млн т. Иными словами, внутренний рынок остается с тяжелыми переходящими остатками, особенно в регионах отдаленных от экспортных терминалов», — отмечается в комментарии «СовЭкона».
По оценке «Русагротранса», экспорт зерна в сезоне-2016/2017 составит 35 млн т, в том числе 27−27,5 млн т пшеницы. Как говорил ранее «Агроинвестору» замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский, из-за укрепившегося рубля экспорт зерновых в марте вместо ожидаемых 3 млн т будет 2,5−2,6 млн т (марте 2016-го — 2,78 млн т). «И чем ближе к новому сезону, тем меньше вероятность того, что мы сможем превысить прошлый сельхозгод», — констатирует Павенский. В сезоне-2015/2016 экспорт зерна равнялся 33,9 млн т, в том числе пшеницы было вывезено 24,6 млн т.
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