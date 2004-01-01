Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) вновь повысила прогноз рекордного мирового производства пшеницы в текущем сельхозгоду. Как следует из мартовского отчета ведомства, показатель увеличен на 2,83 млн т, до 751,07 млн т, в то время как в феврале мировой урожай пшеницы оценивался в 748,24 млн т.



В частности, в сторону повышения был пересмотрен прогноз производства агрокультуры в Австралии (на 2 млн т, до 35 млн т), в Аргентине (на 1 млн т, до 16 млн т) и Бразилии (на 30 тыс. т, до 6,73 млн т). Одновременно для Евросоюза оценка снижена на 200 тыс. т, до 144,66 млн т.



Вслед за рекордным производством до нового рекорда повышен и ожидаемый в этом сезоне объем мировой торговли пшеницей. Прогноз мирового экспорта злака увеличен на 1,83 млн т, до 180,12 млн т. Корректировка произведена в первую очередь за счет Аргентины, экспорт которой повышен на 1,5 млн т, до 11 млн т исходя из более высокой оценки урожая и активно идущих отгрузок. Вывоз из Австралии ожидается в объеме 24 млн т, что на 500 тыс. т больше февральских оценок, в то же время на такую же величину, до 20,5 млн т понижен прогноз экспорта из Канады. Что касается стран-импортеров, то на 1,8 млн т увеличен прогноз импорта в Индию, на 500 тыс. т — на Филиппины, на 300 тыс. т — в Мексику и Бангладеш и на 200 тыс. т — в Ливан. Снижена оценка импорта пшеницы для Евросоюза и ЮАР, а также Турции, в которой «использование фуражной пшеницы ожидается ниже из-за резкого роста импорта незерновых кормовых ингредиентов».



Переходящие конечные остатки в мире к концу сельхозгода, согласно обновленным данным FAS USDA, составят 249,94 млн т. В сезоне-2017/2018, по подсчетам Международного совета по зерну, мировое производство пшеницы может сократиться по сравнению с нынешним сезоном на 2%, до 735 млн т, что станет третьим в истории объемом мирового урожая пшеницы.



Россия: обогнать прошлый сезон вряд ли удастся

В отношении России прогнозные показатели по пшенице по сравнению с февральским отчетом не изменились: при производстве в 72,5 млн т российский экспорт в американском Минсельхозе ожидают на уровне 28,5 млн т, потребление — 39 млн т, конечные остатки — 11,1 млн т.



Согласно уточненным данным Росстата, урожай пшеницы в 2016 году вырос на 19% и впервые в истории страны достиг отметки в 73,3 млн т в весе после доработки, а сбор зерна в целом — рекордных 120,7 млн т. В то же время, по оперативным данным ФТС России, к 1 марта экспорт пшеницы лишь на 0,3% превышал прошлогодний показатель (18,98 млн т), а экспорт зерновых культур и вовсе отставал от прошлого сезона на 3,5% (24,55 млн т). Отставание в вывозе зерновых происходит из-за ячменя, отгрузки которого к началу марта были на 42% ниже прошлогоднего показателя. Из-за низких темпов прогноз экспорта российского ячменя по итогам сезона Минсельхозом США понижен на 300 тыс. т, до 3,6 млн т.



Как надеются эксперты рынка, в марте объем экспорта российского зерна возрастет и вновь подтянется к прошлогоднему графику. Однако поддержать высокие темпы до конца сезона будет сложно, говорится в прогнозе аналитичеcкого центра «СовЭкон». «Экспорт остается в довольно узком коридоре графика прошлого сезона… В этих условиях прогноз экспорта по итогам сезона в 37 млн т (такую оценку дает Минсельхоз России. — «Агроинвестор») выглядит не пессимистичным, а избыточно оптимистичным, не говоря уже о 38−39 млн т. Иными словами, внутренний рынок остается с тяжелыми переходящими остатками, особенно в регионах отдаленных от экспортных терминалов», — отмечается в комментарии «СовЭкона».



По оценке «Русагротранса», экспорт зерна в сезоне-2016/2017 составит 35 млн т, в том числе 27−27,5 млн т пшеницы. Как говорил ранее «Агроинвестору» замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский, из-за укрепившегося рубля экспорт зерновых в марте вместо ожидаемых 3 млн т будет 2,5−2,6 млн т (марте 2016-го — 2,78 млн т). «И чем ближе к новому сезону, тем меньше вероятность того, что мы сможем превысить прошлый сельхозгод», — констатирует Павенский. В сезоне-2015/2016 экспорт зерна равнялся 33,9 млн т, в том числе пшеницы было вывезено 24,6 млн т.

