В этом году при условии стабильной политической ситуации и отсутствии новых вспышек заболеваний скота и птицы можно ожидать роста объема экспорта мяса на 20−30% даже без открытия новых рынков. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.



2016-й стал прорывным по экспорту мяса: вывоз увеличился почти в два раза. Если в 2015 году общие поставки за рубеж составили 96 тыс. т, то в прошлом — уже 173 тыс. т, приводит данные ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. До прошлого года объемы экспорта повышались более умеренными темпами, акцентирует он. Число стран-импортеров российского мяса выросло с 25 В 2015 году до 40 В 2016-м.



Основные мясные экспортные товары — мясо бройлера и свинина. Вывоз первого в прошлом году достиг 115 тыс. т включая субпродукты. 41 тыс. т из этого объема поставлено в страны ЕЭАС, 37 тыс. т в восточные регионы Украины. Крупными импортерами являются также Вьетнам и Гонконг (24 тыс. т.), но 95% поставок туда — это субпродукты в виде лапок. Таким образом, свыше 100 тыс. т приходится на группу стран, где немного перспектив роста экспорта, и высокомаржинальные продукты там востребованы слабо.



Вывоз свинины и субпродуктов за прошлый год вырос более чем на 170%. При этом поставки именно мяса увеличились с 4 тыс. до 18 тыс. т., то есть в четыре раза, а объемы субпродуктов вдвое. Последние импортируют Таиланд и Вьетнам. «Интерес к ним продиктован особенностями национальный кухни, и в последнее время спрос со стороны этих стран растет», — говорит Ковалев. — Еще мы экспортируем шпик, но его объемы минимальны».



В 2016 году активные поставки мяса начались на Украину и в Белоруссию. Незначительные объемы попадали туда и раньше, но в прошлом году были резко увеличены отгрузки свинины в полутушах. Еще одно традиционное направление — Абхазия, для которой Россия является единственным поставщиком мяса. Также с прошлого года наша страна стала экспортировать мясо в Египет, ОАЭ, Монголию, Сербию, Нидерланды, Италию и Корею, но пока это тестовые поставки, говорит президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «В перспективе после согласования всех ветеринарных сертификатов и заключения соглашения о санитарно-ветеринарных правилах российские компании смогут вывозить мясо и в Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию», — уверен эксперт.



Были попытки поставлять птицу и в Центральную Африку, однако значительные логистические расходы и ненадежность местных импортеров пока делают это взаимодействие невыгодным. Хотя Кот-д'Ивуар и Габон являются воротами в страны субэкваториальной Африки, где сосредоточены крупные мировые импортеры мяса. «Пробные поставки на Гаити и другие страны Карибского бассейна, как ни странно, себя оправдали: отдельные субпродукты из России имеют такой же большой спрос, как аналогичные из США и Бразилии, несмотря на географическую близость поставщиков из южной и северной Америки», — отмечает Давлеев.



Подробнее о развитии экспорта мяса читайте в апрельском номере «Агроинвестора».

