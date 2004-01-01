На уходящей неделе глава Минсельхоза Александр Ткачев в очередной раз попросил увеличить господдержку АПК. Выступая на заседании «Единой России», министр сказал, что в этом году отрасли необходимо дополнительно хотя бы 36 млрд руб. — по 10 млрд руб. на субсидирование долгосрочных льготных кредитов и единую субсидию, 9 млрд руб. на краткосрочное льготное кредитование и 7 млрд руб. на докапитализацию Росагролизинга.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата парламента может одобрить выделение дополнительных средств на развитие сельского хозяйства, тем более, что оно стало одним из самых развивающихся секторов экономики. По его словам, еще 10−15 лет назад никто не мог представить, что в тяжелейшее время отрасль будет демонстрировать позитивную динамику. «<…> все понимают, что без поддержки сельского хозяйства мы не сможем удержать достигнутые позиции», — признал Володин. Однако он добавил, что прежде нужно проанализировать, как распределяются деньги. «Когда мы говорим о том, что «давайте выделять еще средства», было бы правильно сначала отчитаться о принципах распределения, о прозрачности, и было бы хорошо, если бы каждый регион понимал, сколько он получил средств», — сказал спикер Госдумы. По его мнению, льготное кредитование — хорошее решение, но проблема в том, что правила непрозрачны, а деньги в основном получают холдинги.







Субъективный фактор при распределении кредитов был всегда: и когда кредиты делили в регионах, и когда в центре, обратил внимание Ткачев, отметив, что как раз нынешняя система более прозрачна, чем прежняя. При этом он считает нормальной ситуацию, что большая часть господдержки концентрируется в крупных агрокомпаниях. «Это что, инопланетяне? Они не занимаются производством зерна? Они высокоэффективны, они создают экономику любой губернии», — подчеркнул министр.



Между тем председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить из резервного фонда правительства 100 млрд руб. на поддержку сельхозпроизводителей: по 50 млрд руб. на субсидирование краткосрочных и долгосрочных кредитов. Это нужно для успешного проведения весенних полевых работ, пояснил депутат. Ранее Кашин заявлял, что господдержку АПК нужно довести до 5% ВВП, тогда как сейчас на отрасль тратится лишь 1,3% ВВП.



Соцподдержка перед выборами важнее

Более дорогая нефть, чем заложено в бюджете (он сверстан из расчета $40/баррель, тогда как в этом году цена еще не опускалась ниже $51,3), создает предпосылки для увеличения федерального бюджета и объема его расходов. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев обещал изучить вопрос выделения субсидий на льготное кредитование перед уборочной кампанией. Вице-премьер Аркадий Дворкович и замглавы агроведомства Игорь Кузин говорили, что АПК летом может получить дополнительное финансирование, если будет весенняя корректировка бюджета. Правда, министр финансов Антон Силуанов объявлял, что правительство приняло решение направлять нефтяные сверхдоходы в резервы и отказаться от увеличения расходов.

