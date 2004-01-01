Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) сообщила о препятствиях поставкам российского зерна в Египет. Как говорится в письме президента НАЭСП Сергея Балана главе Россельхознадзора Сергею Данкверту (копия есть в распоряжении «Агроинвестора»), в конце февраля компания «Артис-агро экспорт» отправила партию пшеницы 4-го класса объемом 63 тыс. т в Египет. Погрузка прошла в Новороссийске, были получены все необходимые документации от российских контролирующих органов и номинированной GASC (Главное управление поставок сырья Египта) сюрвейерской компании. Однако 16 марта «Артис-агро экспорт» получил извещение, что при выгрузке зерна в партии обнаружены «мертвые неидентифицируемые насекомые».



«Выгрузка была осуществлена без вызова представителей «Артис-агро экспорт», Россельхознадзора и номинированных самой GASC сюрвейеров. Доказательств наличия насекомых грузополучатель не представил», — пишет Балан. В результате GASC снизило стоимость поставленной пшеницы на $2 за каждую тонну, причинив убытки экспортеру в $126 тыс. По мнению главы НАЭСП, такие действия являются «неприемлемыми и не дружественными по отношению к давним, традиционным российским поставщикам зерна».



Как сообщил «Агроинвестору» источник, близкий к одной из компаний-трейдеров, поставляющих зерно в Египет, в настоящее время проблема с поставленной партией, в том числе вопрос о снижении ее стоимости, обсуждается с египетской стороной. «Претензий на отгрузке не было. Но два месяца назад египтяне поменяли правила, теперь инспекции производятся не на отгрузке, а на выгрузке. И здесь они могут предъявить любые предлоги для снижения цены, так как контроля над выгрузкой у экспортеров нет», — рассказал источник.



Как сообщили Reuters пять трейдеров, с момента введения новых правил Египет предъявил претензии семи судам из-за выявленных при выгрузке нарушений, в том числе недопустимого содержания в зерне насекомых и семян травы. Шести из них пришлось пройти обработку, стоившую трейдерам $2,5 на каждую тонну, еще одному в разгрузке было отказано. Кроме того, трем судам — двум российским и одному аргентинскому — ранее в марте было отказано в отправке в Египет из-за несоответствий требованиям GASC. «Конечно, теперь трейдеры прибавляют к ценам для GASC эти $2 на каждую тонну, чтобы исключить возможные потери», — отметил один из трейдеров.



Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подтвердила, что ведомство получило письмо НАЭСП. Она отметила, что ведомство готово помочь в урегулировании претензий. «Но для этого нам нужно либо обращение со стороны Египта, либо со стороны компаний, которые поставляли пшеницу. Официальных уведомлений о проблемах у нас нет ни от тех, ни от других. Мы со своей стороны запросили информацию у египетской стороны, чтобы та подтвердила или опровергла данные об определенных проблемах при поставках российского зерна на территорию Египта. Но пока мы официального ответа не получили, и неофициального тоже», — сказала «Агроинвестору» Мелано.



На прошлой неделе стало известно о проблемах с поставками российского зерна в Турцию. С 15 марта российские экспортеры пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и подсолнечного масла лишились права на беспошлинный ввоз для последующей переработки и экспорта. В ответ Минсельхоз заявил, что такое решение турецких властей «может привести к полному прекращению ввоза в Турцию ряда наименований российской сельхозпродукции». Глава министерства Александр Ткачев пообещал предпринять все необходимые меры по диверсификации рынков сбыта. «Учитывая лидирующие позиции России на мировом зерновом рынке и качество российской сельхозпродукции, уверен, что мы в короткие сроки сможем оперативно переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие регионы мира», — отметил Ткачев, заверив российских производителей и экспортеров в поддержке.



Египет и Турция являются крупнейшими покупателями российской пшеницы. По данным Федерального центра оценки качества зерна, с 1 июля 2016 года по 20 марта 2017 года Россия экспортировала 27,1 млн т зерновых агрокультур, в том числе 20,9 млн т пшеницы и 3,9 млн т кукурузы. Из всего объема вывезенной пшеницы 22% пришлось на Египет (4,7 млн т) и 10% — на Турцию (2,1 млн т). Кроме того, на Турцию приходилось почти 10% всего экспорта кукурузы и 10% — подсолнечного шрота. Традиционно Турция также является ключевым направлением поставок российского подсолнечного масла: в этом сезоне туда вывезено около 370 тыс. т или 32% от совокупных поставок на экспорт, отмечает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).



Согласно расчетам ИКАР, потенциально недопоставленный объем масла в Турцию может достичь 230 тыс. т на сумму $165 млн. Возможные потери по пшенице из-за ограничений поставок в Турцию оценивается в $90 млн — в этом сезоне в Турцию предполагалось отправить еще около 500 тыс. т пшеницы.

