Через два с половиной года после введения продовольственного эмбарго доля россиян, которые его не одобряют, увеличилась с 9% до 24%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В первую очередь против ответных санкций выступает молодежь (53% среди людей в возрасте 18−24 лет), сторонники непарламентских партий (41%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%). Аналогично изменилась оценка последствий ограничений на ввоз продовольствия. Если в 2014 году только 9% респондентов считали их скорее вредными, чем полезными, то сейчас такого мнения придерживаются уже 26% опрошенных. В исследовании участвовало 1,2 тыс. человек, статистическая погрешность не превышает 3,5%.



Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов объясняет такую динамику, в том числе, реакцией людей на повседневные проблемы: ростом цен в условиях сокращения импорта и снижения конкуренции производителей. Хотя «эффект прилавка и холодильника» вторичен, скорее всего, он будет постепенно усиливаться, предполагает эксперт.



Ранее Институт экономической политики имени Е. Гайдара, РАНХиГС и Всероссийская академия внешней торговли проанализировали рост цен на иностранные товары и их отечественные аналоги и подсчитали, что из-за продовольственного эмбарго российские потребители ежегодно теряют в среднем 4380 руб. По оценке экспертов, без санкций стоимость набора запрещенных к ввозу товаров была бы ниже нынешних значений примерно на 3%, а несанкционных — на 2,9%. Средний прирост годовой инфляции за счет введения санкций составил 3,1 п. п. в обеих категориях, следует из мониторинга.



Между тем, министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью журналу Forbes сказал, что российский АПК в целом готов к отмене контрсанкций, однако для отрасли было бы хорошо продержать их еще 10 лет. Главное, продолжать работу над снижением издержек и увеличивать производительность труда, чтобы наши продукты питания были более конкурентоспособными, отметил глава агроведомства. «Мы должны противостоять конкуренции не запретительными мерами, а тем, что наш продукт дешевле и качественнее», — уверен он. Ткачев добавил, что отмена западных санкций принесет России пользу, в частности, позволит привлекать более дешевые кредиты в АПК.



В целом в прошлом году, по данным ФТС, объем ввоза продовольствия (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в денежном выражении составил $24,3 млрд против $26,5 млрд в 2015-м. При этом, согласно предварительной информации Росстата, в большинстве категорий продуктов питания, попавших под эмбарго, отечественные компании увеличили объемы выпуска. Доля импорта продовольственных товаров в ресурсах розничной торговли в среднем за 2016 год составила 23%, по итогам 2014-го показатель был на уровне 34%.

