Цена на тушку цыпленка-бройлера российского производства за последний месяц упала на 2,7%, за минувшую неделю снижение составило 0,6%, сообщила «Агроинвестору» представитель информационно-аналитического агентства «ИМИТ». По сравнению с предыдущей неделей цены на куриную разделку к 27 марта потеряли 0,4%, наиболее заметно подешевели суповые куры — на 4,2% за неделю и 10,9% за месяц. При этом куриное крыло за последний месяц подорожало на 5,5%, в том числе за неделю — на 1,1%.

Согласно мониторингу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в крупных оптовых продажах тушка цыпленка-бройлера в настоящее время реализуется в среднем за 86−89 руб./кг. На аналогичную дату прошлого года цена была выше и составляла 94,7 руб./кг. «Цены снижались с ноября 2016 года и сейчас находятся на самом низком уровне с начала года. Однако в настоящее время падение, можно сказать, уже прекратилось и, что касается тушки и окорочка, ценник находится на стабильно низком уровне, — сказала «Агроинвестору» эксперт ИКАР Анна Кудрякова. — Несколько производителей, сумевших распродать запасы, даже позволили себе небольшое повышение». Средняя цена тушки в январе 2017 года равнялась 100,2 руб./кг, в феврале — 91,2 руб./кг.

Одной из причин снижения цен эксперт называет низкую покупательную способность населения, а также сезонный фактор. «В апреле ценник должен начать двигаться в сторону увеличения, по крайней мере на это надеются все участники рынка», — сказала Кудрякова. Это подтвердил «Агроинвестору» и представитель компании — одного из лидеров рынка мяса птицы. «В апреле производители ждут восстановления спроса и постараются удержаться на достигнутом уровне (85−90 руб./кг за тушку). Не исключено, что «расплатой» станет рост складских запасов, — отметил он. — Из разделки наиболее проблемной позицией выглядит филе, но, возможно, рано начавшийся рост цен на свинину приведет к увеличению интереса к этой позиции со стороны переработчиков. Крыло и «окорочковая» группа, напротив, уже подходят к сезонному пику потребления». Впрочем, напоминает Кудрякова, в апреле прошлого года ожидавшегося сезонного восстановления так и не произошло. «Повышение наметилось только в июне из-за того, что на рынке были большие объемы птицы», — сказала Кудрякова.

Еще одной из причин снижения цен является понижающий тренд на рынке зерна, указывает представитель «ИМИТ». «Снижение цен на зерновые продолжается, а они составляют около 70% в себестоимости куриного мяса», — заметила она. Кроме того, проблемой для ряда участников рынка остаются большие запасы. Как сообщает Росстат, остатки мяса птицы в сельхозорганизациях к концу февраля по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличились на 32,9% до 74 тыс. т. По словам Кудряковой, остатки действительно являются проблемой для некоторых компаний, но не для всех. «Компании, которые работают с торговыми розничными сетями и имеют собственную переработку, меньше сталкиваются с подобными трудностями. Наибольшая же проблема у тех, кто ориентирован на крупные оптовые продажи», — уточняет она.

По данным Росстата, в январе-феврале 2017 года производство птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях выросло на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года до 940,6 тыс. т. За два месяца сельхозорганизациями отгружено 893,3 тыс. т мяса птицы собственного производства, что на 0,8% ниже соответствующего периода прошлого года. По итогам 2016 года рост производства в сельхозорганизациях составил 2,4% до 5,66 млн т, во всех хозяйствах - на 2,1% до 6,16 млн т. В 2017 году, как ранее прогнозировали «Агроинвестору» эксперты, из-за насыщения рынка рост будет небольшим и может находиться «в пределах статистической погрешности».