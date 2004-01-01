Впервые с 2014 года потребительские настроения в целом по России вышли из негативной зоны. По данным Всероссийского исследования GfK, в первом квартале 2017 года показатель достиг 100 пунктов, что на восемь пунктов больше, чем в декабре 2016 года.



Уровень в 100 пунктов разделяет негативную и позитивную зону оценки потребителями ситуации в экономике и собственных финансах, поясняет гендиректор GfK Rus Александр Демидов. По его словам, улучшения потребительских настроений видны во всех российских федеральных округах. Быстрее всего индекс потребительских настроений восстанавливался на Урале, в Сибири и в Москве, в этих регионах, а также в Центральном округе и на Северном Кавказе настроения потребителей уже вышли в позитивную зону. Наибольший показатель зафиксирован в Москве — 107 пунктов по итогам исследования в феврале, при том что еще в ноябре 2016-го настроения оценивались в 93 пункта. В негативной зоне, хотя и с улучшившимися показателями индекса, пока остаются Южный округ (91 пункт), Поволжье (99 пунктов) и Дальний Восток (97 пунктов).



«Интересно, что впервые за время исследований GfK потребительские настроения в сельской России — в позитивной зоне (105 пунктов), тогда как настроения жителей городской России пока все еще в некотором минусе (98 пунктов)», — отмечают авторы исследования. «Сельская местность более ориентирована на местное потребление, локальные рынки и личные подсобные хозяйства, и за прошедшие почти три года кризиса в большей мере адаптировалось к ситуации в экономике, в том числе продовольственному эмбарго. Городским жителям в этом смысле приходится тяжелее», — предположил директор Центра аграрных исследований ИПЭИ РАНХиГС Александр Никулин. В то же время, заметил он, в исследовании указаны усредненные показатели, если же посмотреть по отдельным регионам, то ситуация окажется не столь однозначной. «У нас есть ряд сельских регионов, особенно в Северном Нечерноземье, где, на мой взгляд, ситуация далека от оптимизма», — сказал он «Агроинвестору».



Что касается улучшения потребительских настроений в целом, то оно, по мнению Никулина, демонстрирует адаптацию населения к непростой экономической ситуации. «Последние два года наши исследования показывали, что население, жалуясь на дорожающие продукты, заявляло, что будет к этим условиям адаптироваться: развивать личные подсобные хозяйства, искать дополнительные заработки, и особенно такие ответы были характерны для сельской местности. Видимо, на третий год пессимизм немного отступил», — отметил Никулин. Кроме того, сказались и оптимистические ожидания умеренного роста российской экономики в целом и значительного роста сельского хозяйства в частности, полагает эксперт.



По данным Росстата, инфляция в России вторую неделю подряд остается на нулевом уровне (в марте 2016-го — 0,5%). В годовом выражении на 27 марта инфляция равнялась 4,2% и, как заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, не позднее июля будет достигнут плановый уровень в 4%. По итогам 2017 года, не исключают эксперты, она может быть ниже этого показателя — в частности, по словам зампреда Внешэкономбанка Андрея Клепача, находиться в диапазоне 3,6−3,8%. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП к концу 2017 года может составить 2%.

