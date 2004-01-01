По данным Южного рисового союза (ЮРС), за первые два месяца текущего года экспорт риса превысил прошлогодние объемы в 1,8 раз. За январь-февраль Россия вывезла 30,7 тыс. т (из них сырца — 5,8 тыс. т, крупы — 24,9 тыс. т), в то время как за аналогичный период в 2016-м — 17,5 тыс. т (8,8 тыс. т и 10,7 тыс. т соответственно).



Увеличение экспорта обусловлено формированием благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках, где стоимость рисовой крупы достигает 35−38 руб./кг, в то время как внутри страны цена остается на минимальном уровне — порядка 28−29 руб./кг.



На фоне неопределенной ситуации с новыми таможенными условиями для вывоза в Турцию ряда продовольственных товаров многие эксперты высказывали опасения, что объемы российского экспорта риса в 2017 году снизятся. Однако в ЮРС не разделяют этих опасений. «Помимо роста поставок за рубеж меняется и его география. Если еще в 2015-м Россия поставляла сырец в Турцию, которая производила крупу и затем, по сути, осуществляла реэкспорт уже конечного продукта, то теперь наша страна продает рис-крупу напрямую — в Сирию, Ирак, Ливию, Ливан, Албанию, другие страны Персидского залива и Европы. Также меняется структура экспорта: с каждым годом мы все больше экспортируем именно крупы, что является позитивным фактором. Это означает, что, во-первых, добавленная стоимость от переработки риса остается в России. Во-вторых, рис-крупа российского производства пользуется все большим спросом на внешних рынках», — отмечает исполнительный директор ЮРС Михаил Радченко.



Кроме того, пока не подтверждается информация об изменении турецкой стороной условий экспорта риса из России. Осуществлявшие таможенное оформление грузов в течение двух последних недель участники рынка отмечают, что турецкие пошлины на рис российского производства сохранены на прежнем уровне. В частности, пошлина на рис-сырец составляет 34%, на рис-крупу — 45%, на рис карго — 36%. Согласно сообщениям российских участников рынка, ряд турецких поставщиков выражают готовность приобретать российский рис на условиях FOB (Free on Board), когда перевозку, страховку, расходы по разгрузке и транспортировку в точку назначения оплачивает покупатель. Это может служить дополнительной гарантией для российских поставщиков и демонстрирует уверенность и заинтересованность турецких партнеров в отечественном рисе, считают в союзе.



По данным Росстата, валовой сбор риса в стране в последние семь лет стабильно превышает 1 млн т (исключение — 2013 год, когда было собрано 935 тыс. т). Урожай агрокультуры в 2016-м составил 1,08 млн т.

