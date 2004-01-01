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Экспорт риса за первые два месяца 2017 года вырос в 1,8 раз
На внешних рынках рисовая крупа стоит до 38 рублей за килограммИнна Ганенко
Агроинвестор, апрель 2017
По данным Южного рисового союза (ЮРС), за первые два месяца текущего года экспорт риса превысил прошлогодние объемы в 1,8 раз. За январь-февраль Россия вывезла 30,7 тыс. т (из них сырца — 5,8 тыс. т, крупы — 24,9 тыс. т), в то время как за аналогичный период в 2016-м — 17,5 тыс. т (8,8 тыс. т и 10,7 тыс. т соответственно).
Увеличение экспорта обусловлено формированием благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках, где стоимость рисовой крупы достигает 35−38 руб./кг, в то время как внутри страны цена остается на минимальном уровне — порядка 28−29 руб./кг.
На фоне неопределенной ситуации с новыми таможенными условиями для вывоза в Турцию ряда продовольственных товаров многие эксперты высказывали опасения, что объемы российского экспорта риса в 2017 году снизятся. Однако в ЮРС не разделяют этих опасений. «Помимо роста поставок за рубеж меняется и его география. Если еще в 2015-м Россия поставляла сырец в Турцию, которая производила крупу и затем, по сути, осуществляла реэкспорт уже конечного продукта, то теперь наша страна продает рис-крупу напрямую — в Сирию, Ирак, Ливию, Ливан, Албанию, другие страны Персидского залива и Европы. Также меняется структура экспорта: с каждым годом мы все больше экспортируем именно крупы, что является позитивным фактором. Это означает, что, во-первых, добавленная стоимость от переработки риса остается в России. Во-вторых, рис-крупа российского производства пользуется все большим спросом на внешних рынках», — отмечает исполнительный директор ЮРС Михаил Радченко.
Кроме того, пока не подтверждается информация об изменении турецкой стороной условий экспорта риса из России. Осуществлявшие таможенное оформление грузов в течение двух последних недель участники рынка отмечают, что турецкие пошлины на рис российского производства сохранены на прежнем уровне. В частности, пошлина на рис-сырец составляет 34%, на рис-крупу — 45%, на рис карго — 36%. Согласно сообщениям российских участников рынка, ряд турецких поставщиков выражают готовность приобретать российский рис на условиях FOB (Free on Board), когда перевозку, страховку, расходы по разгрузке и транспортировку в точку назначения оплачивает покупатель. Это может служить дополнительной гарантией для российских поставщиков и демонстрирует уверенность и заинтересованность турецких партнеров в отечественном рисе, считают в союзе.
По данным Росстата, валовой сбор риса в стране в последние семь лет стабильно превышает 1 млн т (исключение — 2013 год, когда было собрано 935 тыс. т). Урожай агрокультуры в 2016-м составил 1,08 млн т.
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