В марте мировые цены на продукты питания упали из-за наличия больших запасов в сочетании с благоприятными прогнозами производства. Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в прошлом месяце составило 171 пункт, что на 2,8% ниже показателя за февраль, говорится в сообщении организации. По сравнению с мартом 2016-го индекс остается выше на 13,4%. За исключением мяса индексы цен на все товары, использовавшиеся для расчета индекса, в марте упали, особенно цены на сахар и растительные масла.



Сахар и масло

Индекс цен на сахар за месяц снизился сразу на 10,9% до 256,6 пункта, что является самым низким уровнем с мая 2016 года. ФАО такое падение объясняет слабым импортным спросом в сочетании с прогнозируемыми обильными поставками бразильского сахара на мировые рынки вследствие хорошего урожая и замедления внутреннего спроса на сахар для производства биоэтанола.



Цены на сельскохозяйственные товары снижались весь прошлый год, и было мало исключений, в частности, — цены на сахар, поясняет начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Резкий рост цен на сахар-сырец во второй половине 2016 года был связан с проблемами в экономике Бразилии, основного поставщика сырца в мире, и опасениями нехватки продукта на фоне погодных проблем в стране. Сейчас влияние этих факторов ослабевает», — сказала она «Агроинвестору». Так, средняя цена сахара-сырца на бирже в 2016 году составила 18,14 центов за фунт, а в марте 2017 года — 18,06 центов/фунт. По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, по итогам года цена составит в среднем 18 центов/фунт.



Индекс цен ФАО на растительное масло в течение марта сократился на 6,2% до 167,6 пункта. Как поясняют аналитики организации, понижение в первую очередь отражает изменения в секторах производства пальмового и соевого масел. Цены на первое упали на 5,6% (самый низкий показатель за последние пять месяцев), поскольку ожидается рост производства в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии, в условиях слабого импортного спроса на мировых рынках. В то же время, котировки соевого масла упали на 3,5% (самый низкий показатель за последние восемь месяцев) в связи с гораздо более благоприятными видами на урожай в Южной Америке и ожидаемым расширением в 2017/18 году посевов сои в США. Снижению индекса также способствовали запасы рапсового и подсолнечного масел, которые оказались выше ожиданий. По словам Дарьи Снитко, цена на масло снижается более года на фоне мирового перепроизводства и общего негатива настроений на рынках сырья. «По-видимому, до старта уборки в северном полушарии в июле ситуация не изменится и цены будут стагнировать», — полагает она.



Изменение мировых цен на сахар и масло неизбежно будут оказывать влияние и на российский рынок. «Наш рекордный урожай подсолнечника попал в унисон с мировым рекордом масличных. Все это вело нас с начала сезона к просадке цен на масла, — говорил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на Масложировой конференции «Рынки масличных и продуктов их переработки — 2017: рекорды и перспективы». — Есть серьезные предпосылки к тому, что на следующий год будет тоже очень хороший урожай в США и хороший — Южной Америке. Это приводит к тому, что закупочные цены в первом квартале ниже на 5−10%, чем они были в прошлом году. После того, как были введены ограничения Турцией, пошла еще более сильная просадка».



«Российские цены на сахар и масло очень подвержены влиянию мировой конъюнктуры, — отмечает Снитко. — Цена на масло в России полностью коррелирует с курсом рубля и экспортной ценой. Что касается сахара, то в России по итогам прошлого года был произведен рекордный объем сахара и импортировать сырец в 2017 году мы не будем. Это также негативно влияет на рублевые цены на сахар в стране. Все эти факторы вместе со снижением цен на зерно способствуют замедлению продовольственной инфляции до рекордных значений».



Зерно, молоко и мясо

Высокое предложение молочных продуктов привело к снижению индекса цен ФАО на молочные продукты на 2,3% до 189,8 пункта. Сокращение стало первым с апреля 2016 года. «Оно произошло в силу больших объемов поставок молока в северном полушарии и в связи с прогнозами более значительных, чем предполагалось ранее, объемов производства молока в странах Океании. Сочетание этих факторов привело к повышению прогнозов поставок сухого молока и сыров», — поясняют аналитики организации. Со второй половины 2016 года международные цены на молочную продукцию активно восстанавливались, причем основной прирост демонстрировали цены на сливочное масло и цельное сухое молоко.



Индекс цен на зерновые в марте составил 147,8 пункта, что на 1,8% ниже февральского показателя и практически на уровне марта 2016 года. Понижению экспортных котировок способствовали большие запасы зерна в сочетании с благоприятными прогнозами производства. При этом если мировые цены на рис изменились мало, то котировки пшеницы в целом были ниже в связи с улучшением погодных условий в основных регионах производства. Также уменьшились и цены на кукурузу, главным образом в связи с большими объемами поставок зерна последнего урожая в Южной Америке. Ранее Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) в своем мартовском обзоре вновь повысила прогноз рекордного мирового производства пшеницы в текущем сельхозгоду. Показатель увеличен на 2,83 млн т до 751,07 млн т, в то время как в феврале мировой урожай пшеницы оценивался в 748,24 млн т. Вслед за рекордным производством до нового рекорда повышен и ожидаемый в этом сезоне объем мировой торговли пшеницей на 1,83 млн т до 180,12 млн т.



В то же время среднее значение индекса цен на мясо за месяц выросло на 0,7% до 163,2 пункта, что на 12% выше показателя марта прошлого года. По данным ФАО, рост индекса в минувшем месяце связан с незначительным повышением котировок говядины и свинины под влиянием сохраняющегося дефицита предложения в Океании и устойчивого импортного спроса в Азии, особенно в Китае. При этом мировые рынки мяса птицы и баранины оставались хорошо сбалансированными.



Индекс продовольственных цен ФАО представляет собой средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп. По итогам 2016 года среднее значение индекса составило 161,6 пункта, что на 1,5% ниже уровня 2015 года.



В России продовольственные товары в течение марта подорожали в среднем на 0,1%. По данным Росстата, по сравнению с февралем молоко и молочная продукция поднялись в цене на 0,7%, сливочное масло — на 1,4%. При этом подсолнечное масло подешевело на 1,2%, сахар-песок — на 2,8%, мясо и птица — на 0,7%. Макаронные изделия за месяц стали дешевле на 0,1%, а хлеб и хлебобулочные изделия — подорожали на 0,3%. За три месяца 2017 года продовольственная инфляция в России составила 1,2%, в годовом выражении к концу марта она равнялась 3,5% против 5,2% годом ранее.

