По оперативным данным ФТС России на 5 апреля, в текущем сельхозгоду экспортировано 28,7 млн т зерновых культур, что лишь на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Как говорится в сообщении Минсельхоза, в сезоне-2015/16 к этой дате было вывезено 28,74 млн т российского зерна. Экспорт пшеницы на 5,5% превышает прошлый сезон — к 5 апреля ее поставки составили 22,19 млн т, кукурузы — увеличились на 12,4% (3,99 млн т), вывоз ячменя отстает на 40,7% (2,32 млн т).



К концу января темпы экспорта превышали прошлый сельхозгод на 1,2%, однако потом они значительно замедлились и уже к 15 февраля были ниже прошлогодних на 1,5%. В марте экспорт зерновых вновь значительно активизировался, свидетельствует статистика «Федерального центра оценки безопасности и качества зерна». Только за неделю с 28 марта по 3 апреля вывоз пшеницы увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 13% (788 тыс. т), кукурузы — в два раза (95 тыс. т), а ячменя — в пять раз (116 тыс. т).



По данным «Русагротранса», в целом за прошлый месяц были вывезены рекордные 3,7 млн т, а к концу апреля темпы экспорта должны превысить прошлогодний уровень. «Сейчас мы вывозим активнее, чем сезон назад и когда бы то ни было, — сказал «Агроинвестору» замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. — За счет активных поставок пшеницы к концу апреля экспорт зерна может составить 31,78 млн т против 31,23 млн т в прошлом сезоне. Основное превышение будет по пшенице: с июля по апрель ее вывоз мы прогнозируем на уровне 24,6 млнт против 22,7 млн т годом ранее».



С начала сезона российское зерно поставлялось в 123 страны. Лидером по-прежнему является Египет, куда с начала сельхозгода продано 5,3 млн т зерна и продуктов его переработки, в том числе 5,2 млн т пшеницы. Второе место среди импортеров к началу апреля сохранила за собой Турция, несмотря на отмену беспошлинного режима поставок в середине марта. По данным «Федерального центра оценки безопасности и качества зерна», к 3 апреля Турция закупила 4,9 млн т российского зерна и продуктов его переработки, в том числе 2,3 млн т пшеницы и 447 тыс. т кукурузы. Таким образом, за период с 13 марта по 3 апреля закупки турецкой стороной российской пшеницы увеличились на 233 тыс. т, кукурузы — только на 27,6 тыс. т.



О лишении права на беспошлинную поставку в Турцию пшеницы, кукурузы, риса, подсолнечного шрота и растительного масла российские экспортеры сообщили три недели назад. Позднее представитель Минсельхоза подтвердил «Агроинвестору», что с 15 марта на ввоз российской пшеницы и кукурузы в Турцию действует таможенная пошлина в размере 130%, в отношении риса — 45%, подсолнечного шрота — 13,5%, бобовых — 9,7%. В то же время, как говорил «Агроинвестору» гендиректор ростовского торгового дома «Риф» Вадим Саркисов, Турция пообещала принять те суда, которые имеют оформленный до 15 марта коносамент (документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю и содержащий условия морской перевозки). «Представители турецкой стороны сказали, что у кого коносамент оформлен до 15 марта, их все разгрузят. Наши суда пришли после 15 марта и их приняли», — отмечал Саркисов. «Было разрешено поставлять по тем сделкам, которые заключены до 15 марта, — подтверждает Павенский. — Так что решение Турции отразилось на поставках только в начале апреля — сейчас они уже совсем небольшие».



Несмотря на это, экспорт идет активно — просто в силу наличия зерна, констатирует гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «В прошлом году был сильный спад из-за отсутствия зерна под конец сезона. Сейчас же никакого истощения рынка и близко не наблюдается: наоборот, запасы большие, так что вывозить и вывозить. Поэтому нет никаких сомнений, что к концу апреля экспорт превысит прошлогодний уровень. Вопрос — насколько», — сказал Петриченко. По данным Росстата, к 1 марта в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 32 млн т зерна, что на 13,9% превышает объем к соответствующей дате прошлого года. На юге России запасы были выше прошлогодних на 26%, на Северном Кавказе — на 38%, в Приволжье — на 17%.



Ситуация вокруг поставок в Турцию стала одной из причин снижения прогнозов экспорта российского зерна. Так, согласно оценке «Русагротранса», по итогам текущего сельхозгода может быть вывезено 36,5 млн т, в том числе 27,9 млн т пшеницы. Также данные по экспорту уточнило аналитическое агентство «ПроЗерно» — к концу сельхозгода он составит 36,5−37 млн т, в том числе 27,2 млн т пшеницы. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее оценивал экспорт зерновых по итогам сезона в 36 млн т, в том числе 26−26,5 млн т пшеницы. Снизил прогноз по вывозу и Минсельхоз: как сообщил на прошлой неделе первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, объем зарубежных поставок «сохранится на уровне прошлого года». В прошлом сезоне Россия вывезла 33,9 млн т зерна, в том числе 24,6 млн т пшеницы.

