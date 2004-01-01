Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о целесообразности проведения государственных закупочных и товарных интервенций на рынке мяса и мясопродуктов. Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам состоявшейся 4 апреля встречи главы кабинета министров с руководителями ведущих животноводческих предприятий в Тамбовской области. Как говорится в документе, вопрос об интервенциях будет изучен с привлечением «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и с участием отраслевых союзов (ассоциаций)». Результаты обсуждения должны быть представлены в правительство до 25 мая.



До настоящего времени подобные интервенции проводились в России только на зерновом рынке с целью регулирования рыночных цен. На 1 января 2017 года в интервенционном фонде находится 4,04 млн т зерна, в том числе 1,71 млн т пшеницы 3-го класса и 1,57 млн т 4-го класса. Кроме того, Минсельхоз заявлял о возможности проведения уже в этом году интервенций на рынке молочных продуктов, с тем чтобы снять с рынка часть объемов в летний период «большого молока» и тем самым сгладить ценовые колебания.



Подобный период большого предложения есть и на рынке мяса, говорит глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Так называемый период большого мяса — это, как правило, четвертый квартал, когда идет массовый забой птицы, свиней и КРС в личных подсобных хозяйствах. В итоге в четвертом квартале мяса обычно производится чуть ли не в два раза больше, чем в другие периоды, и в результате идет резкое снижение оптовых цен. Поэтому интервенционные закупки здесь могут сыграть определенную роль», — сказал «Агроинвестору» Ковалев. В то же время, по его словам, в случае проведения госзакупок мяса возникнет проблема хранения и сохранности продукции, в том числе стоимости такого хранения. «А с учетом того, что продавать госзапасы надо в сезон высокого спроса, который наблюдается в весенне-летний период, хранить мясо придется в течение нескольких месяцев», — уточнил Ковалев.



Сейчас производство мяса не так сильно зависит от сезонных факторов, в отличие от ситуации 10-летней давности, когда доля ЛПХ в мясном секторе была гораздо более высокой, возражает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Сегодня промышленное производство обеспечивает довольно-таки плановый порядок выдачи продукции. И если производитель считает, что на рынке будет переизбыток, он может либо сократить производство, либо работать в условиях конкуренции», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Поэтому смысла в мясных интервенциях Юшин не видит. «Непонятно, что хотят этими интервенциями решить. На рынке зерна интервенции являются важным инструментом, так как колебания в объемах производства зерна очень существенные и могут возникать значительные перекосы, когда-либо есть риск дефицита зерна, либо, наоборот, избыточный объем давит на рынок. Однако на рынке мяса таких провалов в производстве нет: да, у нас есть сезонные колебания потребления, но это компании могут регулировать собственным производством. Если вы знаете, что во время поста потребление какого-то вида мяса или отрубов падает, вы можете замораживать и хранить их на складе с тем, чтобы потом реализовывать в более привлекательный период. Вы можете также регулировать и сам объем производства, например, сажать меньше птицы или сокращая число свиноматок», — категоричен Юшин. Кроме того, вопрос переизбытка производства, который наблюдается, например, в птицеводстве, следует решать за счет развития экспортных поставок, добавляет он.



«Обычно интервенции проводятся по продукции, которую можно долго хранить. Примеров же интервенций на рынке мяса я не знаю», — замечает в свою очередь главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун. По его мнению, целесообразнее сдерживать цены при помощи интервенций на рынке зерна, что позволит сгладить и колебания цен на мясо. «Если мы удержим цены на зерно в приемлемом интервале, то и на рынке мяса будет все нормально, поскольку производство мяса, особенно свинины и мяса птицы, во многом зависит именно от цен на зерно. Но если уж проводить мясные интервенции, то нужно четко определить конкретные виды мясопродуктов, а также как-то решать вопрос с хранением», — сказал «Агроинвестору» Узун.



Государственные товарные и закупочные зерновые интервенции проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. Госзакупки молока и молочной продукции в этом году могут состояться впервые — как сообщал ранее Минсельхоз, они будут проведены в пилотном режиме в сезон «большого молока» и только в тех регионах, где потребуется сбалансировать уровень цен. Цель госзакупок — сгладить сезонные колебания цен на сырое молоко в период их сезонного снижения и поддержать доходность сельхозпроизводителей. В феврале директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик говорил, что возможность старта молочных интервенций в этом году будет зависеть от ситуации на рынке. Ежегодные расходы на проведение закупочных и товарных молочных интервенций могут составить около 1 млрд руб.



По данным Росстата, в 2016 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,9 млн т скота и птицы на убой в живом весе, что на 3,4% больше показателя 2015 года. Поголовье свиней за год выросло на 2,4% до 22 млн, птицы — на 1% до 552,8 млн, численность КРС снизилась на 1,6% до 18,7 млн. Как заявлял Медведев на встрече с животноводами 4 апреля, самообеспеченность страны по мясу и мясопродуктам достигла 89%. «Но на деле все гораздо сложнее — это зависит и от вида мясной продукции, и от некоторых других причин, поэтому в общем и целом здесь есть чем заниматься», — отмечал он.

