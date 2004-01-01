По итогам 2017 года экспорт сельхозпродукции может сократиться на 20% до $14 млрд. Такой прогноз озвучил глава Минсельхоза Александр Ткачев, выступая с докладом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, посвященном итогам импортозамещения в АПК. По словам министра, девальвация рубля стала дополнительным фактором роста аграрной экономики, создав выгодную ценовую конъюнктуру для российской продукции, однако с начала этого года из-за укрепления рубля ситуация изменилась: отечественные товары становятся менее конкурентоспособными по цене на внешних рынках.



Наиболее комфортным для агробизнеса Ткачев считает курс в 60−65 руб. за доллар. «Конечно, то, что сегодня есть — 55−56 руб. за доллар, — безусловно, это (нас) не устроит, мы просто откатимся назад. Когда мы говорим, что по итогам 2016 года экспорт сельхозпродукции составлял $17 млрд, то при таком подходе мы получим экспорт на $14 млрд, то есть минус $3 млрд. Это достаточно серьезный удар по экономике АПК», — сказал он (цитата по ТАСС). На прошлой неделе министр отмечал, что курс доллара в 60 руб. -минимально выгодный для экспорта сельхозпродукции из России.



Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2020 года, сказал, что в течение ближайших нескольких месяцев доллар может подорожать до 63−64 руб., а к концу года — до уровня 68 руб. в случае снижения цен на нефть до отметки $40 за баррель. При этом среднегодовой курс составит 64,2 руб./$1 против 66,9 руб./$1 В 2016-м. Курс ЦБ на 27 апреля — 57,31 руб./$1.



По данным Минсельхоза, в прошлом году объем экспорта продовольствия и сельхозсырья составил $17 млрд, что на 5,2% больше уровня 2015-го. В частности, в 1,6 раза возрос вывоз мяса и субпродуктов птицы, в 4,3 раза — свинины. Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», включенный в обновленную программу развития сельского хозяйства до 2020 года, предполагает увеличить объем поставок за рубеж продовольствия до $30 млрд в 2025 году. В том числе экспорт мяса должен составить $1,75 млрд.



Импорт за три года снизился вдвое

При этом импорт продуктов питания за последние три года сократился почти в два раза с $43 млрд до $25 млрд, привел данные Ткачев в ходе совещания. Наиболее существенные результаты достигнуты в мясной отрасли, например, доля зарубежной свинины в потреблении с 2013 года уменьшилась в три раза, мяса птицы — в 2,5 раза, отметил он. По данным ФТС, в 2016 году объем ввоза продовольствия (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в денежном выражении составил $24,9 млрд против $26,6 млрд в 2015-м. Сокращение произошло в основном за счет снижения поставок говядины на 17%, свинины на 15%, мяса птицы на 12,3%. В товарной структуре импорта России доля продовольственных товаров и сельхозсырья в 2016 году составила 13,7%.



По предварительной информации Росстата, в большинстве категорий продуктов питания, попавших под эмбарго, отечественные компании увеличили объемы выпуска. Доля импорта продовольственных товаров в ресурсах розничной торговли в среднем за 2016 год составила 23%, по итогам 2014-го показатель был на уровне 34%. «Можно обратить внимание — в любом супермаркете подавляющее большинство продуктов питания российского производства», — цитирует Ткачева ТАСС.



«Мы достигли таких уровней обеспечения продовольственной безопасности, которые заложены в Доктрине (продовольственной безопасности России), и которых никогда в предыдущие годы — ни в постсоветский, ни в советский период — мы не достигали, — отметил на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год. — Мы, по сути, кормим себя сами. Это выдающийся результат».



Правда, пороговые значения Доктрины не достигнуты по молоку и молочным продуктам (в пересчете на молоко), а также пищевой соли, следует из данных Минсельхоза. Производство молока в 2016 году осталось на уровне 2015-го — 30,7 млн т, что ниже плана ведомства на 10,6%. Несмотря на самообеспеченность по ряду направлений, Россия продолжает импортировать существенные объемы молочной продукции, говядины, овощей и фруктов, обратил внимание Ткачев. Так, доля отечественной молочной продукции в потреблении составляет 81%, говядины — 80%. Тепличными овощами и фруктами страна обеспечена пока лишь на 30%. Именно по этим позициям необходимо существенно нарастить темпы производства, уверен глава агроведомства. Обновленная госпрограмма развития сельского хозяйства предполагает ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, КРС), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции.



По данным Минсельхоза, с 2013 года ввоз овощей сократился в два раза, их производство выросло на 30%. За последние три года темпы закладки садов увеличились в среднем в 1,5 раза, сбор плодов и ягод за этот период прибавил 14%. Валовой сбор овощей в России в 2016 году составил 16,3 млн т (плюс 0,2 млн т к 2015-му), плодов и ягод — рекордные 3,3 млн т (в 2015-м — 2,9 млн т).



Президент Владимир Путин на совещании с правительством напомнил, что при замещении импорта крайне важно учитывать интересы потребителей. «Отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству, соответствовать мировым требованиям и стандартам. Уже много раз на эту тему говорил, хочу еще раз подчеркнуть, — нам импортозамещение само по себе не нужно, это не самоцель», — подчеркнул он.

