По итогам первого квартала 2017 года импорт молока и сливок увеличился в 2,6 раза, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом поставки этих товаров из стран СНГ снизились на 17,5%.



Наиболее существенные изменения произошли в поставках сухого молока и сгущенных сливок из стран дальнего зарубежья: за первые три месяца этого года их ввоз в Россию в 3,7 раза превысил уровень аналогичного периода 2016-го. В денежном выражении поставки возросли в 4,5 раза. В целом из дальнего зарубежья было импортировано 15,2 тыс. т сухого молока и сгущенных сливок на $39,7 млн.



В январе-феврале поставки сухого цельного молока (СЦМ, по коду 0401) сократились на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 34,9 тыс. т. В том числе ввоз из Беларуси уменьшился на 31% — с 45,9 тыс. т в первые два месяца 2016-го до 31,6 тыс. т в этом году, сравнивает гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова.



Суммарный импорт сухого обезжиренного молока (СОМ, по коду 0402) за этот период вырос на 39% — c 28,8 тыс. т до 40 тыс. т, а его поставки из Беларуси прибавили 12%. Таким образом, Россия стала закупать меньше сухого цельного молока и больше сухого обезжиренного, делает вывод эксперт. Общий объем их поставок сопоставим с показателями прошлого года: ввоз сократился на 1,6% c 76,1 тыс. т в январе-феврале 2016 года до 74,9 тыс. т в 2017 году.



Что касается увеличения импорта сухого молока из стран дальнего зарубежья, то это произошло, прежде всего, за счет поставок из Турции, Ирана, Новой Зеландии. По мнению Петровой, главная причина роста — более низкие в сравнении с белорусскими цены на продукцию. Однако и качество сухого молока из этих стран ниже. «Это неудивительно, сухое молоко — биржевой товар, довольно простой в логистике и не требующий больших вложений в маркетинг. При выходе на новый рынок многие страны начинают развивать экспорт именно с поставок сухого молока, в том числе, предлагая привлекательную цену», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Петрова напоминает, что Беларусь недавно снижала индикативные цены на сухое молоко в ответ на происходящее изменение рынка. «В целом, можно констатировать, что российский рынок перестраивается на импорт более дешевой продукции как с точки зрения самого продукта (с сухого цельного на сухое обезжиренное молоко), так и с точки зрения страны происхождения», — считает эксперт.



По данным «Союзмолоко», в январе-феврале 2017 года в Россию было поставлено около 1,1 млн т молока и молочных продуктов в пересчете на молоко на сумму $404,4 млн. Объем импорта в физическом выражении вырос на 9,8%, в денежном — на 56,2%.



Доля продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-марте 2017 года составила 13,4% (в январе-марте 2016 года — 14,9%) от общего объема импорта в Россию. Стоимостные и физические объемы поставок возросли на 10,8% и 1%. Ввоз свежей и мороженой рыбы увеличился на 19,7%, цитрусовых — на 14,2%. При этом на 15,1% снизились физические объемы поставок сыров и творога. В товарной структуре импорта из стран СНГ в первом квартале удельный вес продовольствия составил 22,1% против 23,6% в аналогичный период 2016-го. Физические объемы поставок снизились на 4,8%, в том числе молока и сливок — на 17,5%, сливочного масла — на 7,5%, сыров и творога — на 6,1%. При этом на 41,3% увеличился объем ввоза мяса птицы.

