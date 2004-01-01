Программа продовольственной помощи малоимущему населению будет запущена не раньше второй половины 2018 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе делового завтрака в Торгово-промышленной палате. «В лучшем случае вторая половина 2018 года, но, скорее всего, она (программа) наберет силу в 2019 году», — сказал он, уточнив, что все будет зависеть от источников финансирования.



На этой неделе Минфин дал принципиальное согласие на реализацию программы, сообщил Мантуров. По его словам, в ходе встречи с министром финансов Антоном Силуановым они пришли к единому мнению, что «эта программа заслуживает внимания». Представитель Минфина уточнил «Агроинвестору», что пресс-служба министерства как раз ждет ответа чиновников ведомства по поводу реализации программы. Скорее всего, Минфин озвучит свою позицию сегодня, однако это не гарантировано на 100%, добавил он. Ранее идею программы одобрило Минэкономразвития. Правда, относительно источников финансирования определенности пока нет. Минпромторг оценивает стоимость программы в 300 млрд руб.



В начале апреля вице-премьер Аркадий Дворкович от имени правительства также поддержал идею введения продовольственных карточек, но признал, что пока бюджет не позволяет начинать такие масштабные программы. При этом он предложил регионам запустить ее у себя своими средствами. «Мы приветствуем, если отдельные регионы, муниципалитеты будут это потихоньку делать», — сказал Дворкович.



Однако разработанный Минпромторгом механизм реализации программы вызвал критику ряда отраслевых экспертов. Так, например, член комитета Госдумы по АПК Аркадий Пономарев поддерживает идею введения карточек, но недоумевает, как кроме необходимых продуктов питания — мяса, молока, яиц и т. п. — в программу попали саженцы, семена и корма для сельхозживотных. Если программу запускать в нынешнем виде, то ее бюджет будет неподъемным, при том, что финансирование предполагается полностью государственным. «Пусть программа распространяется на ограниченный перечень продовольствия, но при этом имеет посильный бюджет, — сказал он «Агроинвестору». — Даже если ее охват будет не столь масштабным, зато мы сможем рассчитывать на гарантированный социальный и экономический эффект».



Президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев напоминает, что программа продовольственных карточек появилась в США и там изначально с ее помощью намеревались снимать излишки продовольствия с рынка, а уже затем она стала социально направленной. «Если в России программа будет стимулировать спрос на отечественную продукцию, и в то же время поддержит малоимущее население, то мы ее, безусловно, поддерживаем, — комментирует он. — Но к программе пока много вопросов. Где взять деньги? Какие слои населения смогут приобретать продукты питания, и какие именно? Будет ли программа доступна во всех магазинах или только в одном, до которого нужно ехать на перекладных 100 км?». Кроме того, необходимо продумать, как будет контролироваться работа программы, иначе она обречена на провал, добавляет эксперт. По мнению Королева, если сейчас выделят деньги на разработку IT-системы под проект, то в 2018 году программу реально будет запустить в тестовом режиме в пяти-шести регионах. Но, скорее всего, до 2019-го она вряд ли заработает, думает он.



Стратегия адресной продовольственной помощи, аналогичная действующей в США, была разработана еще в 2015 году. Кроме введения карточек на продовольствие она предполагает создание программы социального (бесплатного или льготного) питания, которой можно будет воспользоваться в общепите, в том числе на предприятиях. Изначально предполагалось, что карточки будут введены в 2016 году, а социальное питание — в 2018-м. Стоимость программы на 2017 год ранее оценивалась в 140 млрд руб., на 2018-й — в 214,2 млрд руб.



Кроме поддержки социально незащищенных категориям граждан программа адресной продовольственной помощи предполагает увеличение спроса на российские товары, поскольку приобретать можно будет только их. Минпромторг рассчитывает, что система будет работать через карты «Мир»: на них будут ежемесячно начисляться баллы — эквивалент денег, которые покупатель сможет потратить на продукты питания. Предполагается, что в программе сможет участвовать любое торговое предприятие. В феврале 2017 года Денис Мантуров говорил, что программа может быть запущена уже в этом году.

