Мировое производство сахара в сезоне-2017/18 вырастет на 8,82 млн т до рекордных 179,64 млн т, говорится в прогнозе Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA). По ее данным, рост будет наблюдаться во всех странах, входящих в первую пятерку мировых производителей.



Крупнейшим производителем останется Бразилия, которая в следующем сельхозгоду нарастит производство на 500 тыс. т до 39,65 млн т. Благодаря росту посевных площадей сразу на 3,88 млн т (или на 18%) до 25,81 млн т увеличит выпуск сахара Индия — второй в мире производитель. Более 1,2 млн т прибавит Таиланд, который выпустит 11,23 млн т сахара, на 1 млн т до 10,5 млн т вырастет производство в Китае.



На 2,1 млн т до рекордных 18,6 млн т возрастет производство в Евросоюзе, при этом 2017/18 станет для ЕС первым сезоном, когда рынок сахара будет функционировать без режима квот на производство и экспортных ограничений. «Ограничения на производство и экспорт будут сняты в рамках изменений в Единой сельскохозяйственной политике (CAP), и европейские сахарные объединения смогут производить и экспортировать столько, сколько захотят <…> В результате европейский рынок вступает в новую эпоху, которая, вероятно, повысит волатильность рынка в ближайшие несколько лет», — отмечают аналитики FAS.



При росте производства мировой экспорт сахара достигнет рекордных 59,24 млн т, увеличившись на 1,47 млн т. В частности, как ожидается, Бразилия вывезет в новом сезоне 28,69 млн т сахара (+540 тыс. т), Таиланд — 8,4 млн т (+400 тыс. т), Австралия — 3,7 млн т (-300 тыс. т), Евросоюз — 2,2 млн т (+700 тыс. т).



В России рекорда не ждут

В России, согласно прогнозу FAS USDA, производство сахара в сезоне-2017/18 составит 5,75 млн т, что на 350 тыс. т меньше, чем в нынешнем рекордном сельхозгоду (6,1 млн т). «В результате снижения производства прогнозируется сокращение объемов потребления и остатков», — говорится в докладе. Согласно ожиданиям американских аналитиков, экспорт российского свекловичного сахара вырастет на 50 тыс. т до 250 тыс. т.



Однако прогнозы российских экспертов несколько расходятся с данными Минсельхоза США. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает, что производство сахара в новом сезоне составит 6 млн т при площади сева сахарной свеклы в 1,19 млн га. «Однако свеклы засеяно больше, чем все рассчитывали, и при хорошей погоде производство сахара может превысить 6 млн т», — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Минсельхоз России прогнозировал увеличение посевной площади в этом году почти на 2% до 1,13 млн га, при этом по состоянию на 19 мая план уже перевыполнен на 2%, а в Южном федеральном округе — на 8%. Сейчас площадь сева сахарной свеклы составляет около 1,15 млн га.



Иванов добавил, что высокий урожай еще более осложнит баланс сахара в стране при сохраняющемся внутреннем потреблении в 5,8 млн т и импорте 300 тыс. т из Белоруссии. В то же время, ожидаемое многими аналитиками с осени 2016 года мировое перепроизводство сахара в сезоне-2017/18 давит на мировые цены, что ограничивает возможный вывоз из России. «Экспорт по-прежнему идет не в тех размерах, которые необходимы по балансу, и перспективы его дальнейшего роста туманны. Это скажется низкими внутренними ценами в сезоне-2017/18 и сокращением сева уже в 2018 году», — не исключил Иванов.



По данным ИКАР, с октября по апрель мировые котировки на сахар-сырец снизились на треть до $355 за тонну. Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), ежемесячно подсчитывающая изменения международных цен на основные товарные группы, в апреле цены на сахар снизились на 9,1%, опустившись до минимальных значений за 12 месяцев.

