В сезоне-2017/18 производители масличных могут рассчитывать на рост прибыли. Рентабельность будет, как и всегда, зависеть от двух составляющих: курса доллара и мировой цены на масло. Если рубль будет падать — масло и подсолнечник станут дороже. Что касается мировой цены на подсолнечное масло, то в будущем сезоне весьма вероятно, что она окажется выше, чем в уходящем, прогнозирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Возможно, посевы подсолнечника уменьшит Украина, что, несомненно, тоже задаст повышательный тренд ценовой конъюнктуре в мире», — говорит он.



По данным ИКАР, с начала 2017 года и до конца апреля подсолнечник на внутреннем рынке дешевел. К началу мая в среднем по России он стоил 17,3−17,5 тыс. руб./т с НДС на базисе СРТ-завод. Годом ранее в это время агрокультура стоила 23−23,5 тыс. руб./т. Однако в мае увеличилась мировая цена на масло, также есть потенциал роста курса доллара. «В результате мы увидели небольшое повышение до 18−18,5 тыс. руб./т в середине мая. Однако учитывая нестабильность курса валют, а также возможное проседание цен на мировом рынке, однозначно утверждать о выходе на растущий тренд на российском рынке масличных пока рано», — отмечает Хотько.







В завершающемся сельхозгоду прибыль на масличных снизилась, напоминает эксперт. Хотя все равно подсолнечник, соя и рапс остаются одними из самых рентабельных агрокультур. По оценке ИКАР, в сезоне-2016/17 В южных регионах России аграрии могли зарабатывать на подсолнечнике в среднем около 30−32 тыс. руб./га (40−42 тыс. руб./га в 2015/16-м). В центре страны прибыль с гектара была еще выше — 32−34 тыс. руб. (41−43 тыс. руб./га годом ранее). Основные причины падения доходности — снижение закупочных цен из-за рекордного урожая, влияние мировой конъюнктуры и курса валют.



Несколько иная ситуация складывалась по сое. Аграрии на Юге фиксировали близкую к прошлому сезону рентабельность — около 16−18 тыс. руб./га, тогда как в Центре наблюдался значительный рост доходности — с 23−25 тыс. руб./га до 30−32 тыс. руб./га. «В центре маржа находится на более высоких уровнях, так как в текущем сезоне там отмечалось существенное увеличение урожайности, а вложения на гектар — традиционно меньше», — поясняет Хотько. Падение доходности наблюдалось в производстве рапса, цены его закупки также были ниже, чем в предыдущем сезоне, добавляет эксперт, не уточняя цифр.



По оценке ИКАР, в этом году посевы подсолнечника в России останутся примерно на прошлогоднем уровне — 7,5−7,6 млн га, а вот рекордного сбора, скорее всего, не будет, так как вряд ли удастся повторить те максимальные показатели по урожайности, которые наблюдались в 2016-м. По сое рост посевов очевиден: спрос на нее стабильно увеличивается, и аграрии продолжат наращивать производство. В этом году площади могут составить 2,3−2,35 млн га за счет увеличения в ЦФО и на Дальнем Востоке. Имеются «весьма позитивные ожидания» и по рапсу. «Агрокультура и масло из нее в хорошем спросе на мировом рынке, а шрот и жмых в завершающемся сезоне активно потреблялись на внутреннем рынке, — рассказывает Хотько. — Можно рассчитывать на расширение посевов на 7−8% (прежде всего, в центральных регионах, где присутствуют недозагруженные мощности переработки) примерно до 1,05 млн га, а также на увеличение урожайности, прежде всего, по озимому рапсу».



Между тем, Масложировой союз России готовит обращение в Минэкономразвития с просьбой ввести дополнительные ограничения на экспорт подсолнечника, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора союза Михаила Мальцева и директора центра «СовЭкон» Андрея Сизова. Речь идет о предложении повысить вывозные пошлины до 10%, или лишить экспортеров права на возмещение НДС, или ограничить объем поставок подсолнечника, вплоть до полного запрета. Без этих мер производство подсолнечного масла может сократиться, опасаются участники рынка.



В 2016 году по условиям ВТО Россия снизила пошлины на экспорт подсолнечника с 13,3% до 6,5%, что значительно увеличило доходы экспортеров и мотивировало их увеличить объемы вывоза. По данным «СовЭкона», за первые семь месяцев этого сезона за рубеж было отгружено 197,4 тыс. т подсолнечника против 62,6 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона.

