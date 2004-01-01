Правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий передачу в лизинг разведенного в России крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Проект изменений в закон «О финансовой аренде (лизинге)» внесен в нижнюю палату парламента в среду. Главная его цель — создание условий для роста поголовья специализированного мясного скота, говорится в пояснительной записке к документу. «В целях выполнения показателей госпрограммы <…> по приросту поголовья специализированного мясного скота требуется обеспечение господдержки при покупке и поставке сельскохозяйственным товаропроизводителям товарного маточного поголовья специализированного мясного скота, полученного и выращенного на территории России», — отмечают авторы законопроекта.



Данная мера, полагает правительство, позволит расширить базу поставщиков сельхозживотных, снизить затраты животноводов на приобретение товарного поголовья мясного скота на 18−20% по сравнению с покупкой племенного скота, а также исключить случаи приобретения с использованием субсидий племенного КРС мясных пород для последующего использования в качестве товарного стада.



Сейчас предметом лизинга является только племенной скот, и расширение действия закона на КРС мясных пород положительно скажется на развитии отрасли, уверен гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Новый инструмент позволит привлечь в отрасль финансирование, которого сейчас не хватает в рамках тех госсредств, которые выделены на развитие животноводства. Причем это будет адресной поддержкой отрасли», — сказал Костюк «Агроинвестору». Он напомнил, что в настоящее время поддержка мясного скотоводства осуществляется через единую субсидию, решение о выдаче которой принимают регионы. «То есть фактически сейчас мы потеряли защищенную госпрограмму по мясному скотоводству. Но теперь, внеся добавление в федеральный закон о лизинге, мы приобретем дополнительную подпрограмму по развитию мясного скотоводства в системе «Росагролизинга»», — уточнил он.



В то же время, по словам Костюка, чтобы новый инструмент полноценно заработал, необходимо докапитализировать «Росагролизинг» на 10 млрд руб. «Мы готовы с рядом регионов подать заявки к «Росагролизингу» на три года вперед на привлечение нужных средств в отрасль. Но на этот год уже, вероятно, поздно, так что финансирование лизинга, скорее всего, начнется уже в 2018-м», — предположил он. Ранее Александр Ткачев неоднократно заявлял о необходимости выделить на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в 2017 году как минимум 36 млрд руб., из которых 7 млрд руб. должно было пойти на докапитализацию «Росагролизинга». В результате на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму изменения в бюджет на этот год, согласившись увеличить финансирование АПК на 9,1 млрд руб. При этом о докапитализации «Росагролизинга» в поправках к бюджету не говорится. Пресс-служба «Росагролизинга» на вопрос «Агроинвестора» не ответила.



По данным Минсельхоза, производство мяса КРС в 2016 году во всех хозяйствах снизилось на 1,6% до 2,83 млн т, из которых 437 тыс. т пришлось на специализированный мясной и помесный скот. Таким образом, его доля в структуре производства КРС по итогам прошлого года составила лишь 15,4%. Поголовье мясного и помесного скота во всех хозяйствах в 2016 году составило 3,47 млн, что на 0,22 млн больше уровня 2015-го, в том числе товарное маточное стадо специализированного мясного скота насчитывало около 720 тыс. животных. К 2020 году по плану госпрограммы развития сельского хозяйства численность товарного поголовья коров мясных пород должна увеличиться до 900 тыс.

