Дефицит живых свиней в России привел к росту цен на них, при этом стоимость полутуш снижается, сообщило информационно-аналитическое агентство «ИМИТ». Коммерческий директор «ИМИТ» Любовь Бурдиенко пояснила «Агроинвестору», что, по мнению аналитиков, дефицит появился на фоне постепенного ухода переработчиков от работы с «живком». «Мясопереработчикам, конечно, удобнее закупать мясо в полутушах или кусками. Но, безусловно, продажи свиней живым весом все еще нужны», — говорит она.



По словам Бурдиенко, сейчас нехватка «живка» особенно остро ощущается в южных регионах страны, и в перспективе дефицит будет сохраняться. Поскольку компании сектора развиваются, структура рынка свинины может измениться, думает эксперт. Сейчас живых свиней в основном закупают независимые бойни, которые затем продают мясо. «Все будет зависеть от состояния боен: если старые предприятия уйдут с рынка, то останутся только крупные игроки, которые будет одновременно выращивать свиней, забивать и разделывать их, реализовывать мясо кусками, а, возможно, и перерабатывать», — предполагает она. В то же время, бойни могут переориентироваться и закупать свиней не у крупных комплексов, а у небольших предприятий и ЛПХ, тогда доля этого сегмента просто уменьшится, добавляет Бурдиенко.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев уверен, что говорить о дефиците живых свиней в России — слишком громкое заявление. «Подобная ситуация есть на отдельных локальных рынках, в отдельные периоды времени. Нельзя отрывать рынок живых свиней от рынка полутуш», — подчеркивает эксперт. По его мнению, отечественный рынок «живка» сейчас действительно сжимается, потому что все больше компаний постепенно вводят собственные мощности по убою и разделке. «В среднем такие проекты запускаются каждые полгода, и по мере их выхода на полную мощность «живка» вроде бы становится меньше. Однако неправильно говорить, что есть дефицит, поскольку все свиньи поступают на рынок в виде полутуш или куска», — поясняет он. То есть нельзя сказать, что в стране достаточно свинины, но при этом не хватает живых свиней. «Хотя мы действительно видим, что объем свободного «живка», который есть на рынке, может сильно колебаться», — добавляет Ковалев.



По данным Минсельхоза, за январь-апрель производство свиней на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 5,6% до 1,15 млн т в живом весе. Основной прирост обеспечили предприятия Псковской, Белгородской, Воронежской, Челябинской, Тверской областей и Ставропольского края. Незначительное снижение объемов производства зафиксировано в Томской, Пензенской, Владимирской и Вологодской областях, а также Краснодарском крае.



По прогнозу Национального союза свиноводов, рост предложения свинины на внутреннем рынке на уровне 5,6% сохраниться до конца года, если планы не скорректирует африканская чума свиней. Согласно мониторингам союза, производство по сравнению с 2016 годом прибавит 580 тыс. т в убойном весе, что приведет к усилению конкуренции, в результате свинина будет доступнее во всех сегментах рынка и прежде всего — для конечных потребителей. С увеличением числа компаний, которые напрямую выходят в сетевую розницу, борьба за потребителя будет нарастать.



Цена на «живок», несмотря на повышение, останется в динамике прошлого и позапрошлого годов, отмечает «ИМИТ». «Цены идентичны, разница всего в 2−3 руб./кг, может, 5 руб./кг», — уточняет Любовь Бурдиенко. Эксперты НСС ранее ожидали, что в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения, которые коррелируют с покупательской способностью, цены в оптовом сегменте будут на уровне или ниже прошлого года, но по факту год начался лучше. По данным Спеццентра учета в АПК, к последней декаде мая свиньи в живом весе стоили в среднем 164,7 руб./кг, подорожав за месяц на 0,5%, а к соответствующему периоду прошлого года на 3,2%. Свинина у производителей за год выросла в цене на 5,7%, а в рознице лишь на 0,2%.

