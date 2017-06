Административный суд Египта решил вернуть запрет на любое содержание спорыньи (гриба, паразитирующего на некоторых злаковых) во ввозимой пшенице. Как сообщает Reuters со ссылкой на юристов, такое решение вынесено по иску сотрудников карантинной инспекции страны, настаивающих на возврате к политике полного отсутствия спорыньи в импортных партиях. Международные стандарты допускают наличие до 0,05% пшеницы, зараженной спорыньей, на данный момент такой стандарт действует и в Египте.



Судебное решение, как ожидается, будет официально объявлено 13 июня, после чего, даже в случае подачи апелляции, вступит в силу. Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Египта сообщил Reuters, что в настоящее время инспекции проводятся в прежнем режиме, допуская содержание спорыньи в партиях на уровне 0,05%. Однако после объявления решения суда выполнение действующих контрактов с египетским госагентом по закупкам сырьевых товаров (GASC) будет поставлено под угрозу, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Госкомпания в последние недели закупила 480 тыс. т пшеницы с поставкой в июне-июле, из которых 180 тыс. т пришлось на Россию. «При сохранении требования в перспективе можно ожидать полной остановки продаж на Египет в июне-июле, что негативно скажется на темпах российского экспорта и экспортных ценах», — говорится в сообщении центра.



В прошлом году Египет уже на некоторое время вводил запрет на ввоз пшеницы даже с минимальным содержанием спорыньи. «В результате экспортеры полностью отказались от поставок, так как не знали, примут судно или нет. Некоторое время спустя, когда Египет отыграл назад, предложения стали появляться, но с приличной премией по сравнению с рыночными значениями», — сказал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Требование по нулевому содержанию спорыньи на практике невыполнимо, поясняет он. «Ноль спорыньи ни одна страна не может гарантировать, так как это требование касается всей инфраструктурной цепочки: отсутствие спорыньи должен обеспечить сельхозпроизводитель, далее зерно должно перевозиться в вагонах и судах, в которых никогда не перевозилось зерно со спорыньей, нужно использовать элеваторы, в которых никогда не хранилось зерно со спорыньей, и т. д. », — отметил он.



Иск был подан сотрудниками египетской карантинной службы, которая подчиняется министерству сельского хозяйства, и представителями других ведомств, ранее участвовавших в проверках зерна. Осенью 2016 года такие инспекции в портах погрузки были отменены, сейчас проверки проводятся лишь по прибытии судов представителями другой организации — The General Organization for Export and Import Control (GOEIC), подведомственной министерству торговли. «Это решение позволило поставлять зараженную продукцию, которая может нанести вред людям, в том числе со спорыньей, амброзией и белой плесенью», — пожаловался один из истцов. Египетская карантинная служба недовольна тем, что ее отстранили от проверки импортной пшеницы, полагает Сизов. В случае введения запрета на содержание спорыньи импорт пшеницы в Египет полностью остановится до тех пор, пока он не будет отменен, прогнозирует эксперт. «Я думаю, долго такое требование не сможет продлиться. Но сейчас начало сезона, у Египта какое-то время будет своя пшеница», — добавил он.



Никаких официальных заявлений об изменении фитосанитарных требований к пшенице от Египта не поступало, сообщил «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) Сергей Балан. Однако если они и будут сделаны, то экспорт в Египет все равно продолжится, предположил он. «Требование о нулевом содержании спорыньи когнитивно действовало все последнее время: судно приходило в Египет, они там находили спорынью и потом требовали дисконта. Поэтому Египет по-прежнему будет закупать пшеницу, просто у египетских импортеров увеличится маржа», — сказал Балан.



По оперативным данным «Федерального центра безопасности и качества зерна», с 1 июля 2016-го по 29 мая 2017 года Египет закупил 6,66 млн т российской пшеницы, сохранив за собой первое место среди покупателей. На эту страну в этом сезоне приходится четверть всего российского экспорта этой агрокультуры. На втором месте — Турция (2,44 млн т или 9% всех поставок), на третьем — Бангладеш (1,77 млн т, 7% поставок).