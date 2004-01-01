Отраслевые программы поддержки вывоза сельхозпродукции и продовольствия, определенных приоритетным проектом «Экспорт продукции АПК», утвердят не позднее 30 сентября 2017 года. Вчера под председательством замминистра сельского хозяйства Евгения Громыко состоялось совещание по их разработке.



На встрече с представителями отраслевых союзов и ассоциаций, научного и делового сообщества были одобрены общие подходы к написанию программ и определены сроки промежуточных этапов их разработки. Будущие документы должны содержать анализ существующих и планируемых поставок за рубеж по видам сельхозпродукции. В программах также будет отражена информация по экспортным направлениям с указанием существующих барьеров, перспектив их преодоления. Кроме того, разработчики должны отразить расчетные объемы государственной поддержки экспорта с финансово-экономическим обоснованием.



Евгений Громыко обратил внимание на необходимость тщательной проработки разделов, определяющих участие микро-, малых и средних агропредприятий в экспорте и особенности их поддержки. «Перспективными сегментами экспортной кооперации могут стать соки, плодоовощные консервы, кондитерские изделия, мед, дикорастущая продукция, в том числе папоротник, ягоды, свежие, консервированные и сушеные грибы, орехи, а также лекарственно-техническое сырье», — считает замминистра.



Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» Минсельхоз реализует с начала 2017 года. В числе главных задач — выстраивание единой агрологистической цепочки от производства до реализации сельхозпродукции с выходом на международные рынки, развитие материально-технической базы, оптимизация таможенного оформления вывозимых сельхозтоваров и их налогообложения, организация продвижения продукции на внешних рынках и подготовка квалифицированных кадров. Проект предусмотрен до 2020 года.



По данным ФТС, общий экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья в 2016 году достиг $17 млрд (в 2015-м — $16,1 млрд). Прирост объемов был обеспечен за счет увеличения поставок в государства дальнего зарубежья — с $11,9 млрд до $12,8 млрд, вывоз в страны СНГ напротив немного снизился — $4,2 млрд до $4,17 млрд.



В общем экспорте в страны дальнего зарубежья доля продовольственных товаров и сырья для их производства составила 5,2% (в 2015-м — 4%). Стоимостные объемы поставок этих товаров за год возросли на 7,7%, физические объемы — на 12,8%.



В товарной структуре вывоза в СНГ доля продовольствия составила 11,2% (в 2015-м — 9,5%). По сравнению с январем-декабрем 2015 года стоимостные объемы поставок сократились на 2%. Физические объемы экспорта масла растительного возросли на 14,1%, молока и сливок — на 13,6%, рыбы свежей и мороженой — на 9,4%, сыров и творога — на 2,1%.



В то же время доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства из стран дальнего зарубежья по итогам прошлого года составила 12,5% (в январе-декабре 2015-го — 13,7%). Стоимостные и физические объемы импорта снизились соответственно на 8,1% и 9,1%. Снизились физические объемы поставок мяса крупного рогатого скота на 22,3%, сыров и творога — на 15,8%, рыбы свежей и мороженной — на 11,6%. Но увеличились поставки жареного кофе на 9,5%.



Ввоз продовольствия из СНГ напротив возрос. Его доля в общем экспорте составила 23,3% против 20,8% годом ранее. Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с январем-декабрем 2015 года увеличились на 2,2%, в том числе, сыров и творога — на 7,4%, масла сливочного — на 2,7%. Однако сократились физические объемы поставок свинины на 83,8%, цитрусовых — на 40,1%, мяса домашней птицы — на 8,5%.

