Президент Владимир Путин ведет переговоры с Китаем об открытии рынка КНР для российских производителей мяса. Об этом глава государства сообщил в ходе «прямой линии» в четверг. Отвечая на вопрос о возможных сроках действия продовольственного эмбарго, Путин заметил, что в результате действия санкций Россия в разы сократила импорт продовольствия и нарастила собственное производство в целом ряде отраслей.



«Собственное производство, скажем, по мясу свинины, мясу птицы закрывает практически всю нашу потребность. Более того, мы сейчас ищем рынки сбыта. Я с нашими китайскими друзьями договариваюсь о том, чтобы они открыли китайский рынок для наших производителей свинины и мяса птицы», — сказал Путин (цитата по kremlin.ru). О ходе переговоров и возможных сроках открытия рынка КНР для российского мяса президент не сообщил.







«Открытием китайского рынка Россия занимается не первый год и активное участие в этом принимают и президент, и премьер-министр, и вице-премьеры, — уточнил «Агроинвестору» председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — Между ветеринарными службами также ведется длительная работа по согласованию условий поставок и обеспечению гарантий безопасности поставляемой продукции и ее соответствии требованиям КНР». Однако, по его словам, процесс затормозился и практически никаких позитивных сдвигов за последние несколько месяцев не происходило. В том числе это связано с серией вспышек птичьего гриппа в России и неблагополучной ситуации с африканской чумой свиней.



«Но и по говядине дело стоит практически замороженным. Поэтому для нас очень важна поддержка президента, но мы пока не видим, чтобы китайские коллеги, несмотря на многочисленные обещания все решить максимально быстро, делали это действительно в интересах обеих сторон», — констатировал эксперт. При этом он выразил уверенность, что российское мясо, в том числе субпродукты, будет конкурентоспособно на китайском рынке. «Китай увеличивает объемы импорта и говядины, и особенно свинины. Поэтому даже несмотря на то, что у России есть сильные конкуренты в лице Канады, Бразилии, США и ЕС, мы обязательно нашли бы свою нишу на китайском рынке», — добавил Юшин.



Ранее на этой неделе замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев призвал российских производителей мяса уже сейчас начать активную работу по освоению китайского рынка. «По мясу, несмотря на то, что сейчас пока доступ закрыт, мы призываем российские предприятия проводить работу по освоению этого рынка, завязыванию контактов», — приводит слова Груздева РИА «Новости». По словам замминистра, это позволит отечественным производителям сразу выйти на рынок Китая, как только появятся соответствующие решения. О планах поставок продукции на китайский рынок, в частности, заявляли «Мираторг», «Ресурс», «Краснобор» и другие. Как сообщал представитель «Мираторга», у компании уже в 2016 году все было готово для начала экспорта к КНР. А председатель совета директоров «Краснобор Групп» Аркадий Левин говорил «Агроинвестору», что компания с конца 2016 года уже сотрудничает с Китаем, и российская индейка «пользуется там неплохим спросом».



В конце марта Россия и Китай подписали соглашение об экспорте сельхозпродукции, однако на сегодняшний день речь идет лишь о поставках зерновых, масличных агрокультур и нерафинированных масел. Весной глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что в 2018—2019 годы Россия отправит в Китай примерно 1,5 млн т продукции, а к 2028-му суммарный объем экспорта достигнет 52 млн т. В том числе, оценивал министр, в будущем Россия может поставлять на экспорт 1−2 млн т мяса в год. В 2016 году, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), общий вывоз мяса вырос почти в два раза до 173 тыс. т, из которых 115 тыс. т пришлось на птицу, включая субпродукты.

