43% российских экспортеров сельскохозяйственной продукции сталкиваются со случаями неплатежей со стороны зарубежных контрагентов, показало исследование, проведенное страховой компанией Coface в мае-июне 2017 года. Компания опросила более 100 поставщиков различной сельхозпродукции из разных регионов, большую часть которых составили представители крупного и среднего бизнеса.



Среди всех экспортных рисков коммерческие риски, куда входит, прежде всего, неисполнение обязательств со стороны покупателей, стоят на третьем месте — в качестве основных их назвали более 40% респондентов. «То есть существенные риски есть, причем мы их недооцениваем. Очень часто бывает, что главное — это отгрузить, потому что надо увеличивать объемы продаж и реализовывать продукцию, а платит контрагент или нет — на это должного внимания не обращается», — сказала гендиректор по России и СНГ компании Coface Полина Гуща. На первом месте среди экспортных рисков для российских поставщиков — финансовые (в основном колебания курса рубля), на них указали почти 59% компаний, на втором — политические риски (44%). Также 24% экспортеров отметили транспортно-логистические риски и 22% — административно-правовые.







За последние несколько лет экспорт сельхозпродукции из России растет и активно диверсифицируется, однако это идет за счет стран с низким уровнем финансовой дисциплины, констатировала Полина Гуща. «Доля экспорта в страны, которые являются нашими традиционными партнерами, снижается. Доля вывоза в более надежные страны, к сожалению, тоже снижается. И если посмотреть на цифры, то видно, что диверсификация идет за счет стран с высоким риском, таких как Ливия, Сирия, Йемен, Бангладеш», — акцентировала она.



Так, за три года экспорт злаковых агрокультур в страны с высоким риском вырос с 49% до 63%, жиров и масел растительного или животного происхождения — с 48% до 60%, мяса и мясных субпродуктов — с 17% до 63%, а молочной продукции и яиц — с 44% до 98%. Бизнес должен это понимать и правильно оценивать для себя риски. «Можно работать и со странами с высокими рисками, но нужно знать, как эти риски грамотно закрыть», — указала эксперт.







Сейчас в качестве защиты бизнеса при экспорте почти 83% российских компаний прибегают к системе предоплаты, 34% — к банковским аккредитивам, 32% проверяют контрагентов службой безопасности. В западных странах эти инструменты гораздо менее популярны. «Для развитых стран такой объем предоплаты уже абсолютно несвойственен. Там обратная ситуация — порядка 80−90% отгрузок идут с отсрочкой платежа», — сказала Полина Гуща. При этом, в отличие от европейский государств, современные финансовые инструменты защиты в России не распространены. «Кредитное страхование, международный факторинг — такие меры используются крайне мало. И, на мой взгляд, проблема в том, что российский бизнес слабо информирован о наличии таких инструментов», — добавила она.







Сама Россия в составленном Coface рейтинге отнесена к странам с высоким риском неплатежей со стороны собственных компаний (уровень «С» по шкале от «А1» до «Е»). Правда, в ближайшее время рейтинг нашей страны будет повышен до уровня «В» (значительный риск неплатежей). «Это достаточно позитивный момент как для российской экономики, так и для сопредельных государств», — заметила Полина Гуща. В настоящее время такой же уровень риска у Китая и ряда государств восточной Европы. Высший рейтинг «А1» (очень низкий риск) имеют Германия и страны Северной Европы, «А2» (низкий риск) — США, Франция, Австралия.







По данным ФТС, объем российского экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья в 2016 году составил $17 млрд, что на 5,2% выше уровня 2015 года. Основными товарными позициями в стоимостном выражении являлись зерновые агрокультуры (32,9% всего экспорта продовольствия, в том числе пшеница и меслин — 24,7%), рыба и рыбопродукты (17,7%), растительные масла (12,9%), отходы и остатки пищевой промышленности (5,5%), табак и табачные изделия (4%). В соответствии с госпрограммой развития сельского хозяйства, к 2020 году экспорт продукции АПК должен вырасти более чем на четверть к уровню 2016-го до $21,4 млрд. Как заявил на конференции «Аграрный форум России: как обеспечить устойчивый рост отрасли» замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, ведомство рассчитывает, что именно вывоз продукции станет основным направлением, которое в будущем будет определять рост АПК страны.

