Участники Международного зернового раунда, прошедшего в начале июня в Геленджике, обратились к федеральным и региональным органам законодательной и исполнительной власти с призывом отказаться от единого сельхозналога (ЕСХН) для борьбы с нелегальными схемами возмещения НДС. Как говорится в письме, с которым ознакомился «Агроинвестор», именно применение ЕСХН является катализатором неформальных отношений.



«Участники рынка жизненно заинтересованы в вытеснении с рынка недобросовестных компаний, вместе с тем, необходимо признать, что в значительной степени причинами сложившейся ситуации являются действия государства, нежелание или неспособность отказаться от применения ЕСХН», — в частности, говорится в обращении. Представители зернового рынка уверены, что попытки решить вопрос локальными методами, в том числе заключая соглашения между участниками рынка, и давлением со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), не приведут к желаемым результатам, а лишь ухудшат экономику сельского хозяйства. Такие меры могут спровоцировать падение закупочных цен, в первую очередь в КФХ, а также снижение объемов экспорта. «Необходим отказ от ЕСХН при сохранении нулевой ставки налога на прибыль и иных налоговых льгот, предусмотренных для сельхозпроизводителей», — заключается в письме.



По закону, компании, поставляющие продукцию на экспорт, имеют право на возмещение НДС. Однако сельхозпроизводители в основном являются плательщиками ЕСХН и НДС не платят. Для получения возможности возмещать НДС используются фирмы-посредники, которые нередко оформляют перепродажу товара по «цепочке» из нескольких компаний, чтобы уйти от уплаты налогов в бюджет. В конце мая крупнейшие российские трейдеры, в том числе ТД «Риф», «Международная зерновая компания», «Каргилл» и «Астон», подписали хартию в сфере оборота сельхозпродукции, декларирующую отказ от услуг компаний-посредников и «серых» схем по возмещению НДС. В частности, трейдеры пообещали не получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налогов, избегать сотрудничества с недобросовестными посредниками, а также «препятствовать вовлечению себя в такие схемы».



Хартия должна вступить в силу 1 июля, и, как говорил ранее «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, это может негативно повлиять на объемы экспорта российского зерна. «Начало реализации хартии может серьезно снизить активность компаний-поставщиков, обслуживающих экспортеров. На адаптацию рынка понадобится несколько месяцев», — сказал Злочевский.



По подсчетам ФНС, ежегодные потери бюджета от незаконного возмещения НДС при экспорте и переработке сельхозпродукции в России превышают 65 млрд руб. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев ранее оценивал потери от «серых» схем в 40 млрд руб. Для решения этого вопроса в начале июня Минфин уведомил о подготовке законопроекта, разрешающего плательщикам ЕСХН с годовой выручкой более 150 млн руб. уплачивать НДС. Планируемый срок вступления поправок в силу — январь 2018 года.

