Минпромторг оценивает долю фальсифицированной продукции на рынке молока в 20%, рыбы — до 50%. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации в среду. «В легкой промышленности объем незаконного оборота формирует порядка 35% рынка, в пищепроме фальсификат по молоку оценивается в 20% рынка, по рыбе доходит до 50%. В автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем 30%, во столько же в целом по стране оценивается доля незаконного оборота топлива», — сообщил Мантуров.



Он отметил, что сейчас на фоне падения покупательской способности населения наблюдается рост спроса на товары с низкими потребительскими качествами. В результате недобросовестные производители массово подменяют замороженное филе трески на замороженное филе минтая и пикши, а животный жир в сливочном масле заменяется растительным. «Вкупе с девальвацией рубля это повысило привлекательность нашей страны для размещения в ней мощностей для производства нелегальной продукции в промышленных объемах», — указал министр. В то же время, напомнил он, в денежном выражении объем контрафакта и фальсификата измерить сложно, так как «теневой» сектор в официальной статистике не учитывается. Мантуров привел результаты исследования Высшей школы экономики, согласно которому объем незаконного оборота на семи ключевых потребительских рынках, формирующих 60% розницы, в 2015 году составил 2,5 трлн руб.



Роспотребнадзор приводит несколько другие данные. По его оценке, среди молочной продукции фальсифицированной является 4,3%. Самая же большая доля фальсификата — 8% — приходится на молочные консервы, 5,3% — на мясные консервы. Для пресечения оборота фальсификата за год было направлено 360 материалов об отзыве деклараций о соответствии и сертификатов, отчиталось ведомство в среду. В первом квартале 2017 года, с реализации снято 7 т фальсифицированной молочной продукции, в правоохранительные органы направлено восемь дел, деятельность одного предприятия приостановлена судом.



«Союзмолоко» оценивает долю фальсификата среди молочной продукции в 6−7%. «Причем динамика позитивная: по итогам 2015 года мы оценивали долю фальсификата примерно в 9%", — ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор союза Артем Белов. В том числе для борьбы с фальсификатом Минсельхоз добивается введения обязательной маркировки молочных продуктов, содержащих заменители молочного жира. Против выступает Минэкономразвития, которое полагает, что указание крупными буквами информации о содержании растительных масел не решит проблему фальсификата, а лишь введет в заблуждение покупателей в отношении продукта, не являющегося опасным для здоровья.



Что касается поддельной и контрафактной рыбной продукции, то для очищения рынка предполагается ввести маркировку рыбы осетровых пород, а также красной и черной икры. Как ранее сообщал РИА «Новости» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, эта мера может заработать уже с 2018 года. Система маркировки подразумевает идентификацию товара при помощи меток, что позволит отслеживать продукт на всех этапах от производства или импорта в Россию до конечной продажи потребителю. Мантуров ранее заявлял, что такой подход нужно распространить на широкий номенклатурный ряд промышленных товаров. Так, после введения в августе 2016 года маркировки шуб легальный сегмент вырос более чем в 12 раз, а объем розничных продаж составил почти 55 млрд руб., что в шесть раз превышает показатель 2015 года.

