Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня лиц, имеющих право участвовать в государственных закупочных интервенциях. Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь продукция сможет приобретаться в госфонд не только у производителей сельхозпродукции, но и у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ее переработку.



Законодательная инициатива была внесена в Госдуму в конце января 2017 года рядом депутатов от «Единой России» для «стабилизации ценовых колебаний на рынке сырого молока, значительный спрос на которое создают перерабатывающие предприятия». Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, интервенции могут проводиться в отношении переработанной сельхозпродукции, в том числе сливочного масла, сухого и сухого обезжиренного молока. В то же время предыдущая версия закона предусматривала возможность закупки этой продукции лишь у аграриев, в доходе которых не менее 70% приходится на реализацию произведенной ими сельхозпродукции. Таким образом, практически никто из переработчиков молока под это требование не подпадал. Правительство поддержало расширение перечня участников интервенций. «Принятие законопроекта позволит реализовать положения закона в части проведения государственных закупочных и товарных интервенций, предметом которых является сельскохозяйственная продукция, в частности молоко и молочная продукция», — говорилось в отзыве кабинета министров.



Кроме того, с 1 июля вступило в силу постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 5 октября 2016 года, об изменении правил закупок в интервенционный фонд. Как сообщала пресс-служба кабинета министров, новыми правилами предусмотрены залоговые операции путем приобретения у аграриев произведенной ими продукции на биржевых торгах с правом ее обратного выкупа. Действующими ранее правилами такие операции не были предусмотрены. В соответствии с постановлением, при проведении залоговых операций в договоре должны быть указаны права и обязанности сельхозпроизводителя по обратному выкупу продукции не более объема ее поставки в госфонд. При этом цена приобретения должна учитывать расходы госагента на хранение и страхование продукции, а также уплату налогов.



Таким образом, к настоящему времени в законодательном плане все вопросы по поводу проведения интервенций на молочном рынке устранены, сказал «Агроинвестору» председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко. «Минсельхозу осталось только подготовить определенные нормативные акты. И я надеюсь, что министерство успеет принять необходимые решения, чтобы интервенции в этом году успели провести, хотя бы в пилотном режиме», — добавил он.



Минсельхоз ранее неоднократно сообщал, что интервенции на рынке молока и молочной продукции могут впервые состояться в 2017 году. Они должны быть проведены в сезон «большого молока» в тех регионах, где потребуется сбалансировать уровень цен. Министерство предварительно определило 12 регионов, где может потребоваться госзакупка молочной продукции в этом году. По словам Даниленко, интервенции необходимо начать уже сейчас. «Мы идем на грани с точки зрения сроков. В идеале интервенции надо было начинать еще в мае, в крайнем случае, в июне. Мы видим падение цен на сырое молоко, сейчас средняя цена по стране колеблется между 23−24 руб./кг», — заметил он.



Согласно предложению Минсельхоза, закупки могут быть начаты при достижении предельного уровня минимальных цен из расчета в 24 руб. за килограмм сырого молока. Интервенции могут проводиться в отношении сухого молока, стерилизованного молока, сливочного масла, твердых, полутвердых и сверхтвердых сыров. Как ожидается, ежемесячная плата за хранение сухого молока в госфонде составит 280 руб./т, сливочного масла — 865 руб./т.

