За десять месяцев текущего сезона, с августа 2016-го по май 2017-го, Китай вышел на первое место в рейтинге импортеров российской пшеничной муки. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), за этот период в КНР было поставлено 55,4 тыс. т пшеничной муки или 40% от общего объема экспорта.



В предыдущие два сезона крупнейшими покупателями российской пшеничной муки были Грузия и Объединенные Арабские Эмираты. В нынешнем сезоне ОАЭ находятся на втором месте, с августа по май закупив 23,6 тыс. т муки, на третьем месте — Абхазия с 17,9 тыс. т. «Традиционно покупателями выступают страны бывшего СССР. В последние годы нарастили ввоз Арабские Эмираты, растущим рынком для отечественной муки становится Китай», — комментирует заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. За весь предыдущий сельхозгод объем экспорта в Китай составил 37,2 тыс. т или 15,2% всего экспорта, в сезоне-2014/15 — 16,4 тыс. т или 10,7% от совокупного вывоза.



В целом за десять месяцев сезона-2016/17 Россией было экспортировано 137 тыс. т пшеничной муки против 225 тыс. т за аналогичный период прошлого года. По словам Глазуновой, во многом снижение поставок почти на 40% обусловлено повышением цен в валютном эквиваленте из-за ослабления курса доллара. Согласно подсчетам «Федерального центра безопасности и качества зерна», в общем объеме вывоза продуктов переработки зерна на пшеничную муку приходится 31%, за ней идут рисовая крупа, доля которой составляет 28%, гречневая крупа (13%) и ячменный солод (10%).



Несмотря на то, что пшеничная мука лидирует в экспорте продуктов переработки зерна, ее вывоз по сравнению с поставками зерна из России по-прежнему минимальный — на уровне 1%, констатирует вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. Как заявил накануне глава Минсельхоза Александр Ткачев, экспорт зерна с июля 2016 года по июнь 2017-го составил 35,5 млн т, в том числе 27,1 млн т пшеницы. «Россия сейчас по экспорту всех видов мукомольной продукции занимает, например, менее 10% от экспорта Турции или Казахстана. Длительное время мы занимались развитием экспорта зерна, и здесь Россия вышла на очень хорошие показатели. Теперь надо обратить внимание и на вывоз муки», — сказал Свириденко «Агроинвестору».



По словам эксперта, мощности мукомольных предприятий вполне позволяют активно наращивать отгрузки. «Мы можем без каких-либо усилий дополнительно производить несколько миллионов тонн муки. По качеству же нашей мукомольно-крупяной продукции Россия не только отвечает международным стандартам, в том числе Евросоюза, но и превосходит их», — добавил он. Кроме того, он обратил внимание на то, что помимо экспорта есть еще такой вид поставок за рубеж как гуманитарная помощь. «Например, в этом году было принято решение поставить 100 тыс. т зерна в Сирию. А мы могли бы поставлять в Сирию муку — у нас есть и мощности, и возможности для производства и транспортировки. Мы обратились с запросом по этому поводу к председателю правительства Дмитрию Медведеву, но ответа пока не получили», — посетовал Свириденко.



В сезоне-2014/15 Россия экспортировала 213 тыс. т пшеничной муки, в сезоне-2015/16 — 264 тыс. т. Экспорт пшеничных отрубей в прошлом сельхозгоду равнялся 679 тыс. т, в предыдущем — 593 тыс. т, по итогам 10 месяцев этого сезона он вырос на 20% до 682 тыс. т. Подавляющие объемы ввозит Турция.



4 июля президент России Владимир Путин объявил о достижении договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином об увеличении экспорта пшеницы в эту страну. «Принято решение об увеличении поставок российской пшеницы, в финальной стадии согласование документа о допуске на рынок Китая и других зерновых культур. Обсужден также вопрос об отмене ограничений на импорт в Китай российского мяса и продукции птицеводства», — сказал глава российского государства (цитата по ТАСС). В прошлом году объем экспорта российской аграрной продукции в Китай вырос на 17% до $1,6 млрд.

